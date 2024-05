Oberhof. Nach Modernisierung öffnet sie am 14. Mai wieder. 32.000 Sportler haben die Anlage in der vergangenen Saison genutzt

Seit dem 8. April wurde die Skihalle in Oberhof modernisiert, die von Spitzen- und Freizeitsportlern sowie Touristen genutzt wird. Von Dienstag, 14. Mai, an sind die Türen für Sportler und Besucher wieder geöffnet.

14.000 Besucher bei Führungen

Neben der alljährlichen technischen Wartung, bei der unter anderem die Kältekompressoren, Lüftungsanlagen, Verdichter, die Beschneiung und Elektrik geprüft wurden, wurde der Eingangsbereich neugestaltet. Darüber informierte Ronny Knoll, Sprecher des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum, der Eigentümer der 2009 eröffneten Anlage ist.

Er teilte auf Anfrage auch mit, dass sich in der zurückliegenden Saison (Oktober 2023 bis April 2024) rund 32.000 Aktive (darunter 21.000 Breitensportler) in der Skihalle sportlich bewegt haben – hinzu kamen etwa 14.000 Besucher durch Führungen.

Gesamtkosten betragen rund 140.000 Euro

Durch die Modernisierung sei nun der oftmals von einem Stau betroffene Eingangsbereich bewusst erweitert, die Zugänge für Leistungs- und Breitensport entkoppelt und durch ein modernes Einlass-System ergänzt worden.

Dabei ist ein neuer Haupteingang für Freizeitsportler und Besucher entstanden. Über einen größeren Vorraum mit neuem Kassenautomaten, Zutrittssystem und Aufenthaltsbereich erfolgt der Zugang zur Skihalle oder zum Besucherbalkon. Für Leistungssportler wird indes der bisherige Eingang beibehalten. Das angegliederte Sportgeschäft ist künftig separat erreichbar. Zudem soll eine optisch ansprechende Überdachung geschaffen werden – diese Umsetzung wird im Herbst 2024 erfolgen. Die Gesamtkosten der Modernisierung betragen rund 140.000 Euro.

Konstante Temperatur von minus vier Grad

Die Skihalle ist in Mitteleuropa nach wie vor einmalig. Entstanden war sie einst, weil Spitzensportler zum Training mit viel Aufwand auf die Gletscher in die Alpen oder in die zwei Ski-Tunnel nach Finnland und Schweden reisen mussten. Oberhof setzte sich als deutscher Bewerber gegen Altenberg durch. Auch, weil damals die sportlichen Erfolge für Thüringen sprachen. 2007 stellte Oberhof unter anderem mit Kati Wilhelm, Ronny Ackermann und Axel Teichmann die amtierenden Weltmeister in den drei Ski-Disziplinen Biathlon, Nordische Kombination und Langlauf.

Der Rundkurs, der auch Abfahrten und Anstiege beinhaltet, hat eine Länge von 1,8 Kilometern und gewährt dank verglaster Seitenfronten den Blick in die Natur. Die Halle bietet bei Temperaturen um minus vier Grad eine Loipe, die durchgängig mit mindestens 30 Zentimetern Schnee belegt ist. Selbst wenn am Rennsteig das Thermometer über 30 Grad anzeigt, herrschen wenige Meter entfernt winterliche Bedingungen.

Informationen unter www.oberhof-skisporthalle.de.