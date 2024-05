Weimar. Unsere Leser konnten Tickets für Florian Schröder im Köstritzer Spiegelzelt in Weimar gewinnen.

Treuer Leser zu sein lohnt sich: Am Abend des 17. Mai 2024 konnten die Gewinner einer Verlosung den Kabarettisten Florian Schröder live im Köstritzer Spiegelzelt auf dem Beethovenplatz in Weimar erleben. TA-Chefredakteur Jan Hollitzer (im Foto hinten links) begrüßte die Leser bei einem gemütlichen Sektempfang. Ebenso hieß Spiegelzelt-Intendant Martin Kranz die Gäste willkommen und erzählte, was genau das Spiegelzelt seit 20 Jahren ausmacht. Für weitere Veranstaltungen im Spiegelzelt bis zum 16. Juni 2024 sind noch Tickets verfügbar.

Mehr Informationen unter: koestritzer-spiegelzelt.de