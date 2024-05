Weimar. Die drohende Instituts-Schließung an der Franz-Liszt-Hochschule Weimar löst harsche Kritik aus. Studierende planen weitere Aktionen.

Harsche Reaktionen erntet die Präsidentin der Franz-Liszt-Hochschule, Professorin Anne-Kathrin Lindig, auf die geplante Abwicklung des Instituts für Alte Musik (wir berichteten). Prompt haben Studierende der Hochschule am Pfingstsonntag eine Online-Petition auf dem NGO-Portal change.org gestartet und bitten unter der Schlagzeile „Rettet das Institut für Alte Musik an der Hochschule für Musik in Weimar!“ um Unterstützung.

Appell der Weimarer Studierenden zeigt sofort Wirkung

Und die kommt prompt: Bereits am frühen Montagmorgen verzeichnete die Petition 215 Unterschriften. Unter den Einträgen finden sich Kommentare wie: „Weimar ohne Alte Musik klingt beschämend“ oder „Obwohl das Institut klein ist, haben sie jedes Jahr großartige Leistungen gezeigt.“

„Die Idee kam von verschiedenen Studierenden des Instituts“, erklärte am Montag Carl Franke als offizieller Initiator der Petition. Er selbst studiert Blockflöte an der Weimarer Hochschule und sieht schon seinem Bachelor-Examen entgegen, würde also von einer bis 2034 geplanten Schließung seiner Ausbildungsstätte nicht mehr betroffen sein. Trotzdem setzen er und seine Kommilitonen sich energisch dagegen ein. „Die Schließung hätte eine negative Strahlkraft“, argumentiert er und erinnert an den internationalen Nimbus Thüringens als Herzkammer der deutschen Barockmusik.

Benefizkonzert der BachBiennale in Weimar

Franke und seine Mitstreiter planen nun weitere öffentliche Protest-Aktionen gegen die Schließungspläne, die bereits am 1. Juli durch die Hochschulversammlung an der Weimarer Musikhochschule zementiert werden sollen. Als ein Forum, um „Sichtbarkeit zu schaffen“, soll jetzt auch ein Benefizkonzert am Freitag, 14. Juni, in der Weimarer Herderkirche dienen. Dazu lädt die BachBiennale ein; Studierende, Lehrkräfte und Gäste des Instituts für Alte Musik musizieren unter dem hoffnungsvollen Motto: „Sterne sind unsterblich“.