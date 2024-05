Weimar. Schüler aus verschiedenen Ländern kommen bei dem Projekt „SchulBrücken“ der Deutschen Nationalstiftung zusammen, um gemeinsam zu lernen.

Ein geeintes Europa – dafür steht das Projekt „SchulBrücken“, ein internationales Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsprojekt der Deutschen Nationalstiftung aus Hamburg. Sechsmal im Jahr kommen bis zu 50 Jugendliche aus verschiedenen Ländern für eine Woche zusammen, um in die Geschichte Europas einzutauchen und über dessen Zukunft zu diskutieren. Die Idee: Nur durch Vergleiche und direkte Begegnungen können die Schüler die Gemeinsamkeiten der europäischen Nationen früh entdecken und Verständnis füreinander entwickeln.

Beim Projekt „SchulBrücken“ treffen sich Schüler aus ganz Europa. © dpa | zerocreatives

Am 1. Juni 2024 startet das Projekt „SchulBrücken“ in Weimar mit drei Gymnasien aus Deutschland, zwei Schulen aus der Slowakei und je einer Schule aus Polen, Bulgarien und Italien. Neben einer Stadtführung und einer Exkursion zur Gedenkstätte Buchenwald setzen sich die Schüler mit philosophischen, sozialen, ökonomischen sowie ökologischen Fragen der Zukunft auseinander. Zudem geht es in Workshops um Foto- und Videojournalismus, Alternatives Design und Kreatives Schreiben.

Weitere Treffen finden im Herbst in Greifswald, Lübeck und Wuppertal statt.

Weitere Informationen: nationalstiftung.de/projekte/schulbruecken