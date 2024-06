Weimar. Präsidium der Franz-Liszt-Hochschule beharrt auf der Abwicklung des Instituts. Das ruft einen Sturm der Entrüstung hervor.

Von einer manifesten Führungskrise an der Franz-Liszt-Hochschule Weimar spürt man von außen fast nichts, obwohl seit eineinhalb Jahren die Kanzlerin krankheitsbedingt fehlt. Deren Aufgaben hätten die vier Präsidiumsmitglieder untereinander aufgeteilt, erklärt Anne-Kathrin Lindig. Die Präsidentin und ihr Team stehen Rede und Antwort – insbesondere zur Zukunft der einzigen Musikhochschule Thüringens, für die man derzeit einen Struktur- und Entwicklungsplan (Step) bis 2030 festlegt.

Da geht es hoch her im Senat, die geplante Abwicklung des Instituts für Alte Musik ruft einen Sturm der Entrüstung hervor. Die Online-Petition auf dem Portal change.org, am Pfingstsonntag gestartet, haben inzwischen mehr als 26.700 Unterstützer unterzeichnet; die Studierenden spielen samstags Protestkonzerte in der Fußgängerzone am Frauentor, und in der überregionalen Szene schüttelt man über die Pläne entsetzt den Kopf.

Eindringliche Warnungen kommen aus aller Welt

So meldete sich jetzt Star-Gambistin Hille Perl aus Bremen mit einem offenen Brief an Lindig: „Das Institut für Alte Musik zu schließen (...), kann – auch im Hinblick auf die Stellung Weimars innerhalb der ostdeutschen Hochschullandschaft – nur als Fehler interpretiert werden“, schreibt sie streng. Perl rät dringend, historische Spielpraxis zu lehren, um „die gesamte Hochschule zu einer wissens- und kontext-orientierten Ausbildungsstätte zu machen und so (...) eine Vorreiterrolle einzunehmen.“

Kostenschere klafft bereits auf

Lindig ficht das nicht an. Die derzeitige Rahmenvereinbarung mit dem Wissenschaftsministerium sehe jährlich eine dreiprozentige Budgetsteigerung vor, erläutert sie – und räumt ein, dass dies den Kostenaufwuchs, zumal bei Personalausgaben, nicht deckt. Deshalb greife man wirtschaftliche Rücklagen an und sei im Gespräch mit der Landesregierung: auch darüber, ob eine Spezialhochschule mit 771 Immatrikulierten genauso wie jede Universität zu behandeln sei.

Wie die wirtschaftlichen Vorgaben im Hochschulpakt VI ausfallen, weiß man noch nicht. Von einer Notlage jedenfalls will Lindig nicht sprechen. Vizepräsident Jens Ewen betrachtet die Krise sogar als Chance zur Profilschärfung – zumal im Lehrangebot. In der Verwaltung mit exakt 77,83 Stellen erkennt er keine namhaften Sparpotenziale.

Personalpolitik braucht offenbar viel Zeit

Sichtlich ist das Präsidium bemüht, alles was auf eine Krise hinwiese, abzuwiegeln: Das Thüringer Opernstudio wolle man weiterführen, bloß sei für die Kooperation mit hiesigen Theatern ein neues Modell ohne steuerrechtliche Klippen zu entwickeln. Die Nachfolge für Kompositionsprofessor Michael Obst befinde sich schon im Auswahlprozess, verrät Lindig. Obst trat vor zweieinhalb Jahren in den Ruhestand; im Komponistenverband klagt man über Mangel an Nachwuchs.

„Es hat so lange gedauert, weil Berufungsprozesse lang dauern“, tröstet die Präsidentin. Dass der Verzug en passant Personalkosten spart, erwähnt sie nicht. Sicher wird es ebenfalls nicht leicht, die Professur für Geschichte der jüdischen Musik neu zu besetzen, wenn Jascha Nemtsov emeritiert wird. Laut Step steht diese Position infrage – aber doch eher nur, um deren Sonderfinanzierung durch den Freistaat nicht einzubüßen, wie man durchblicken lässt.

Die Barockgeigerin Tur Bonet will man in Weimar halten

Als völlig unstrittig stellt die Präsidentin dar, wie man mit der Barockgeigerin Lina Tur Bonet umgehen wolle. Die Spanierin, ein Star ihres Fachs, folgte vor zwei Jahren auf Midori Seiler nach, und sie 2025 in ein lebenslanges Anstellungverhältnis zu übernehmen, ist eigentlich Formsache. Lindig sagt klar: „Wir werden mit ihr ein Entfristungsgespräch führen.“ Wie dies zu dem Vorhaben passt, die Studiengänge der Alten Musik einzustellen, sagt sie nicht.

Als maßgebliches Kriterium sieht das Präsidium die Bewerber- und Studierendenzahlen an. Im Fach Klavier etwa sei die Bewerberzahl sehr hoch, in der Alten Musik nicht. Dort seien zurzeit nur 22 Studierende innerhalb der Regelstudienzeit immatrikuliert sowie vier weitere. Deshalb soll die Hochschulversammlung am 1. Juli per Step den Exitus des Instituts beschließen. Der Step-Entwurf stammt aus dem Präsidium, einen „Plan B“ gibt es nicht.

Widersprüche im Fachlichen übersieht man dabei gern. So soll die historisch informierte Spielpraxis künftig in die herkömmliche Instrumentalausbildung integriert werden. Wie sie selbst als klassische Geigenlehrerin verfahre, beantwortet Anne-Kathrin Lindig allerdings pragmatisch: Sie habe ihre Studierenden einfach zu Midori Seiler geschickt...

Navigieren im Ungewissen

Inzwischen entsteht offenbar im Senat die Tendenz, all das nicht zu übereilen und der Alten Musik Gelegenheit zu gewähren, mittels Marketing mehr Bewerber anzulocken. Entschärft ist die interne Brisanz jedoch keineswegs, denn an den Zielen des Präsidiums ändert das nichts, obschon man über die mittel- und langfristige Finanzplanung ebensowenig konkret Auskunft zu geben vermag wie über die Berufsaussichten der Absolventen. Ob man mit dem Zukunfts-Step wohl das Richtige vorhat?

Lindigs Präsidium residiert in der Altenburg, Franz Liszts erstem Wohnhaus an Weimars Innenstadtrand. Dessen Fassade zeigt große, hässliche Risse – gerade so, als sei da etwas Fundamentales ins Rutschen geraten.

