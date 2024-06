Erfurt. Beth Gibbons singt nach langer Zeit wieder und berichtet von tiefen Wassern. Lo Moon beweist erneut poppiges Kunstverständnis. Wir haben in beide Alben reingehört.

Och Menno, die Menopause, die olle Spielverderberin. Kann das Leben ganz schön durcheinanderbringen. Laut Beth Gibbons eine „krasse Prüfung“, ein „massiver Einschnitt“, der „dich in die Knie zwingt“. Bei der Musikerin kamen weitere Veränderungen hinzu wie Mutterschaft, aber auch Abschiede, Todesfälle mitunter, in der Familie, bei Freunden. Nach all diesen Prüfungen steht das erste Solo-Album der ehemaligen Portishead-Sängerin. „Lives outgrown“ ist eine melancholische, rumpelnde, dunkel tönende Platte geworden, die bei aller Bitternis, Ohnmacht, aller Katharsis auch Tröstlichkeit und Demut ausstrahlt.

Das Cover des Albums „Lives outgrown“ von Beth Gibbons. © Domino Records

Es stecken düstere Erfahrungen in den Lyrics. „The Burden of Life“, singt sie im gleichnamigen Song, „never leaves us alone“ (Die Last des Lebens lässt uns niemals allein). Und in „Lost changes“, nebenbei bemerkt mit einer gelungenen Reminiszenz an Pink Floyds „Hey you“, geht es um das unvermeidlich Veränderliche: Time changes/Life changes/Is what changes things.

Gibbons und ihre wenigen Mitstreiter haben dafür jahrelang die perfekte Instrumentierung gesucht und gefunden: Es gibt kein echtes Schlagzeug, dafür ausgefallen tönendes Schlagwerke, eine Akustikgitarre als stete Grundierung, Orchester und viele Exoteninstrumente. Musik, die wie vertonte Alchemie klingt und, als hätte Gibbons den Schlüssel zur Erklärung des Weltschmerzes gefunden, zumindest für die Länge eines Albums.

Lo Moon macht eine Art Konzeptalbum

Das Cover des Albums „I wish you Way more than Luck“ von Lo Moon. © Strngr Recordings/Thirty Tigers-Membran

Von den Erfahrungen einer Midlife-Crisis ist die Band Lo Moon altersmäßig noch etwas entfernt. Und doch reflektiert das Quartett aus Los Angeles (Gitarrist Sam Stewart ist der Sohn von Ex-Eurythmic Dave Stewart) altersweise die Zeit, in der man seine Persönlichkeit ausbildet und festigt.

Ihre dritte Platte „I wish you Way more than Luck” ist deshalb fast so etwas wie ein Konzeptalbum geworden. Sänger und Hauptsongschreiber Matt Lowell fallen weiter betörende Melodien ein, der Einsatz der Synthesizer gelingt geschmeidiger als bei Coldplay, The War on Drugs und Co. Kluge Popmusik mit Kunstverständnis.

