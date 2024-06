Erfurt. Eine Deutschlandpremiere, ein selten zu erlebender Star und ein Wiederholungstäter: Das Krimifestival Erfurt wartet im Oktober 2024 mit einem starken Programm auf.

Für Robert Harris steht Erfurt in einer Reihe mit Metropolen wie Berlin, Hamburg oder Wien. Der Großmeister des historischen Spannungsromans macht eine Lesereise mit nur sechs Stationen – eine davon ist am 20. November das Krimifestival der Landeshauptstadt. Dort stellt er seinen neuen Roman vor, Arbeitstitel: „Abgrund“, der am Vorabend des Ersten Weltkriegs in England spielt. Den deutschen Text liest in Erfurt Julia Nachtmann, David Eisermann vom WDR moderiert den Abend.

Es ist der Epilog des Krimifestivals Erfurt, auf den die Organisatoren Peter Peterknecht und Sebastian Thiem von der Buchhandlung Peterknecht besonders stolz sind – genauso wie auf eine weitere der insgesamt zwölf Lesungen. Denn die Autoren Arno Strobel und Ingo Bott sind zu Komplizen geworden, lassen ihre Helden gemeinsam ermitteln und stellen das Ergebnis mit dem Titel „Gegenspieler“ der Öffentlichkeit erstmals am 15. Oktober in Erfurt vor. Wie sich Strobels Privatermittler Max Bischoff und Botts Anwalt Anton Pirlo zusammenraufen, ist im Landeskriminalamt (LKA) zu erleben.

Landeskriminalamt ist der Ort für harte Thriller

„Das ist unser Ort für ‚harte Kost‘“, schmunzelt Peter Peterknecht. LKA-Präsident Jens Kehr sei „mit Herz und Seele“ dabei und seine Behörde ebenso ein dauerhafter Partner wie die Rechtsanwaltskanzlei Spilker & Collegen. Dass es nach dem Tod von Chef Heinz-Jochen Spilker dort ebenfalls mit Lesungen und im gewohnten Stil weitergehen wird, freut die Organisatoren sehr. „Die Abende dort werden immer mit Liebe und Gastfreundschaft ausgerichtet“, erklärt Peterknecht, dass dort auch für das leibliche Wohl gesorgt wird.

Das ist wichtig nicht nur in Zeiten steigender Preise und Honorare für die Autoren, Sprecher und Schauspieler, die die Lesungen gestalten. „Dass Zumnorde die Kosten für die Hotelzimmer übernimmt, wir Veranstaltungsorte wie die Zentralheize oder die Weinmanufaktur auf dem Petersberg bekommen, hilft sehr“, sagt Peterknecht. Während Autoren sich meist der wirtschaftlichen Situation der Buchhandlungen bewusst seien und ihre Honorare moderat hielten, sehe es bei von Fernsehgagen verwöhnten Schauspielern mitunter anders aus.

„Wir machen zwar einen kleinen Gewinn mit dem Krimifestival“, erläutert der Buchhandlungsinhaber, „aber den nutzen wir zur Quersubvention der Kinderbuchtage, was nötig ist, obwohl wir für das Festival einen Sponsor haben, der Geld gibt.“ Die Preise für die Eintrittskarten zu erhöhen, komme für ihn nicht infrage. „Damit sich das lohnt, müssten wir richtig zulangen. Das wollen wir nicht. Auch wenn wir natürlich nicht ins Minus rutschen wollen: Wir haben beides in erster Linnie ins Leben gerufen, weil es uns Spaß macht.“

Arne Dahl und Martin Walker sprechen Deutsch – aber nur privat

Das ist deutlich zu merken am Enthusiasmus, mit dem Sebastian Thiem das Programm vorstellt. Von der Wiener Buchhändlerin Petra Hartlieb schwärmt, die ihren ersten Krimi vorstellt – um korrupte, junge, schnöselige österreichische Politiker (21. Oktober). Oder begeistert von der Lesung 2023 mit Michael Kobr erzählt, die Autor, Publikum und Festivalmacher derart genossen hätten, dass Kobr dieses Jahr schon wieder mitwirkt. „Zwei Wochen nach dem Krimifestival hat er angerufen und den Termin festgemacht“, freut sich Thiem. Im Gepäck wird Kobr am 19. Oktober den zweiten Roman um Lennart Ipsen haben, der auf Bornholm ermittelt.

Sebastian Thiem in der Lese-Etage: Beim Vorbereiten der Lesungen fasst er immer kräftg mit an. Seine spezielle Begeisterung gilt dem Krimifestival. © Michael Keller | Michael Keller

Auf deutsche Muttersprachler bei ihren Lesungen wollen weder Arne Dahl (8. Oktober) noch Martin Walker (25. Oktober) verzichten. „Beide sprechen hervorragend Deutsch, sagen aber: Das ist nicht meine Sprache“, erläutert Sebastian Thiem, warum der Schwede und der Schotte bei öffentlichen Auftritten auf Perfektion setzen.

Zum Zehnjährigen 2025: Klaus-Peter Wolf kommt, Richard Osman hat anfragen lassen

Einen kleinen Ausblick gönnen sie den Festivalfans noch auf 2025: Dann wird die Erfurter Lesereihe zehn. Schon fest gebucht ist Klaus-Peter Wolf, König des Ostfriesenkrimis Richard Osman könne ebenfalls dabei sein, er war schon 2023 zu Gast. Osman arbeitet an einer neuen Krimireihe, deren erster Band im September auf Englisch erscheint. Für den „Donnerstagsmordclub“ hingegen beginnen im Sommer die Dreharbeiten. Steven Spielberg hatte sich früh die Filmrechte am ersten Band gesichert und Regisseur Chris Columbus verpflichtet. Der bislang ermitteln lässt: Helen Mirren, Pierce Brosnan und Ben Kingsley.

Das komplette Programm: www.krimifestival-erfurt.de

