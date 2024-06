Petra Hartlieb hat die Anfänge iher Geshichte aufgeschrieben in „Meine wundervolle Buchhandlung“. Ihren ersten Krimi stellt sie in Erfurt am 21. Oktober, 19.30 Uhr, in der Rechtsanwaltskanzlei Spilker & Collegen vor. © DuMont | Pamela Rußmann