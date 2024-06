Seitenroda. Dramatische Liebesgeschichte verknüpft Schwertkampf, Mittelalter und eine antike Sage.

Dieses Wochenende, 15. und 16. Juni, lädt die Leuchtenburg bei Kahla zu Mittelalter-Theater ein. Studierende der Universität Jena führen vier Mal das Stück „Eneas“ auf, das auf dem Eneasromans von Heinrich von Veldeke aus dem 12. Jahrhundert basiert.

Bei gutem Wetter als Open-Air-Aufführung

Es handelt von Eneas, der aus Troja flieht. In Karthago trifft er auf die schöne Dido; in Italien lernt er Lavinia kennen ... Das Stück verknüpft Schwertkampf, Mittelalter und antike Sage in einer dramatischen Liebesgeschichte. In der Inszenierung wird teilweise Mittelhochdeutsch gesprochen, eine frühere Sprachstufe des heutigen Deutschs. Bei gutem Wetter wird im Innenhof vor der Porzellankirche gespielt, bei schlechtem Wetter im Rittersaal.

Termine: Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, jeweils 13 Uhr und 16 Uhr. Die Aufführungen sind kostenfrei, es muss der reguläre Burgeintritt bezahlt werden. An beiden Tagen verkehrt ein Shuttle zwischen dem Bahnhof Kahla und dem Parkplatz der Leuchtenburg: 12 bis 13 Uhr; 14.30 bis 16 Uhr und 17.30 bis 18.30 Uhr.

Liebesdrama lebt auf der Leuchtenburg im Saale-Holzland auf

