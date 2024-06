Erfurt. Eine Band, die es (fast) nicht mehr gibt, zeigt noch mal ihre Muskeln und ein Musiker aus Uganda liefert eines der Debüts des Jahres. Wir haben in beide Alben reingehört.

Die Band hat einen Lauf – obwohl es Linkin Park seit sieben Jahren und dem Freitod ihres Sängers Chester Bennington genau genommen nicht mehr gibt: Die Neuauflagen der ersten beiden Alben – „Hybrid Theory“ (2020) und „Meteora“ (2023) – verkauften sich gut, die posthum veröffentlichte Single „Lost“, ein klassischer Linkin-Park-Song, ging in die Charts. Was liegt da näher, als das Gesamtwerk zu reüssieren mit der ersten Greatest Hits der Band?

Das Cover des Albums „Papercuts – Singles Collection 2000-2023“ von Linkin Park. © Warner Records/Warner Music

Es könnte indes ein echter Abschluss unter ein Kapitel sein. Denn kurz nach der Veröffentlichung von „Papercuts – Singles Collection 2000-2023“ wird bekannt, dass die Band nächstes Jahr wieder auftreten will – mit einer noch nicht näher benannten Sängerin.

Singles und mehr von Linkin Park Eine Fan mit einem Linkin-Park-Tattoo steht am 21. Juli 2018 bei der Einweihung der Gedenkstätte für Chester Bennington im Kaiser-Wilhelm-Park in Essen. © FUNKE Foto Services | Socrates Tassos Die Band Linkin Park mit ihrem Sänger Chester Bennington (rechts). © Warner Records/Warner Music | James Minchin Die Band hat sieben Jahre nach dem inoffiziellen Ende durch den Freitod ihres Sängers ein Best-of-Album veröffentlicht. © Warner Records/Warner Music | James Minchin Das Album heißt „Papercuts – Singles Collection 2000-2023“. © Warner Records/Warner Music Chester Bennington (Zweiter von links) und Mike Shinoda galten als die Frontmänner von Linkin Park. © Warner Records/Warner Music | James Minchin Die Band Linkin Park, das Foto stammt aus der Zeit um 2003, als das Album „Meteora“ erschien. © Warner Music | James Minchin III Zwanzig Jahre später haben Linkin Park „Meteora“ 20th Anniversary Edition veröffentlicht – eine erweiterte Fassung mit Demos, Live-Aufnahmen und unveröffentlichten Songs. © Warner Music | James Minchin III Das Original-Cover des Albums „Meteora“ von Linkin Park. © Warner Music | Warner Music Das bearbeitete Cover des Albums „Meteora“ für die 20th Anniversary Edition. © Warner Music | Warner Music Chester Bennington, Sänger der Band Linkin Park, starb am 20. Juli 2017 durch Suizid. Das Foto zeigt ihn an 17. Juni 2017 bei einem Auftritt in Monza, Italien. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | dpa Picture-Alliance / Mairo Cinquetti Die Band und ihr verstorbener Frontmann hatten und haben noch viele Anhänger. © Maciej Kulczynski/PAP/dpa | Maciej Kulczynski Fans weihten ein Jahr nach seinem Tod, am 21. Juli 2018, eine Gedenkstätte für Chester Bennington im Kaiser-Wilhelm-Park in Essen ein. © FUNKE Foto Services | Socrates Tassos Vor einer Mauer mit einem Graffiti-Bild des Sängers legten sie Blumen nieder und zündeten Gedenklichter an. © FUNKE Foto Services | Socrates Tassos Chester Bennington bei einem Konzert von Linkin Park in der TUI Arena in Hannover auf der „Minutes to Midnight“-Tour am 16. Januar 2008. © dpa | Jochen Lübke Ein Fan an der Gedenkstätte für Chester Bennington im Kaiser-Wilhelm-Park in Essen. © FUNKE Foto Services | Socrates Tassos Ein Fan aus Hamburg zeigt bei der Einweihung ihr Chester-Bennington-Tattoo. © FUNKE Foto Services | Socrates Tassos „One more Light“ heißt das letzte Album von Linkin Park. © FUNKE Foto Services | Socrates Tassos Bild von der Gedenkstätte für Chester Bennington im Kaiser-Wilhelm-Park in Essen. © FUNKE Foto Services | Socrates Tassos Linkin Park bei ihrem Auftritt bei „Rock im Park“ im Jahr 2012. © TLZ | Martin Moll Einer der Hauptsongschreiber von Linkin Park: Mike Shinoda beim Auftritt bei „Rock im Park“ im Jahr 2012. © Unbekannt | Unbekannt Linkin-Park-Frontmann Chester Bennington wurde 41 Jahre alt. © Britta Pedersen/dpa | Britta Pedersen Kinnbärte und blondierte Haare: Die Band Linkin Park mit Sänger Chester Bennington (vorn), rund um das Jahr 2003, als ihr Album „Meteora“ erschien. Auf der neuen Version des Albums gibt es mehrere Songs, die die Band 2003 nicht veröffentlicht hatte. © Warner Music | James Minchin III 1 / 22

Auf der Best of gibt es einen Querschnitt durch die Singles der Band mit Klassikern wie „Numb“ oder „In the End“ - der Song hat erhalten . Auch „New Divide“ vom Soundtrack des Films „Transformers – Revenge of the Fallen“ (deutsch: „Transformers – Die Rache“) aus dem Jahr 2009 hat es in die Sammlung geschafft sowie zwei mehr oder weniger unveröffentlichte Songs: Dem bisher vorrangig nur Fanclub-Mitglieder bekannten „QWERTY“ und dem ungehörten „Friendly Fire“ aus den letzten Aufnahmesessions mit Bennington.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

John Muq: Von Uganda in die USA

Das Cover des Albums „Flying away“ von John Muq. © Easy Eye Sound - Concord/Universal Music

Die Geschichte klingt wie ein modernes Märchen: Junge aus Afrika wird Straßenmusiker, heuert als Musiker auf einem Kreuzfahrtschiff an und landet über Umwege in Austin, Texas. Dort trifft er die richtigen Leute, etwa Dan Auerbach von The black Keys, der das Talent aus Uganda für sein Easy-Eye-Sound-Label unter Vertrag genommen hat und produziert.

Der Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Glücksfall: John Muq debütiert auf „Flying away“ mit schmissigen Melodien und Arrangements, die sich an Soul, Singer-/Songwriter und am Afro-Beat orientieren, und, der es schafft, dass selbst Gute-Laune-Songs wie „Shake, shake“ alles andere als flach wirken. Ein Album ohne Aussetzer.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Mehr Musik-Tipps unserer Redaktion