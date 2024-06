Meiningen/Eisenach. Fast vier Stunden und damit so lange wie nie tagte die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach am Dienstag. Angesichts länger schwelender Konflikte sowie jüngst erhobener Vorwürfe diskutierte man Gegenmaßnahmen.

Eine „Zielvereinbarung Führungskultur“ soll und will der Thüringer Doppel-Intendant Jens Neundorff von Enzberg mit der Spitze des Stiftungsrates der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach erarbeiten: mit Kulturstaatssekretärin Tina Beer (Linke) als der Vorsitzenden und Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) als ihrem Stellvertreter. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit, nachdem der Stiftungsrat im Staatstheater Meiningen einerseits planmäßig, andererseits außerplanmäßig lange getagt hatte. Von am Ende fast vier Stunden war die Rede.

Das hatte mit den anonym unterzeichneten und in der vergangenen Woche breit versendeten offenen Briefen von rund zehn Mitarbeitern des Landestheaters Eisenach und sowie einer einzelnen des Staatstheaters Meiningen zu tun. Darin wurden unter anderem Mobbing und übergriffiges Verhalten sowie Behinderung in der Arbeit und permanente Arbeitsüberlastung beklagt. Damit setzte sich der Stiftungsrat erklärtermaßen auseinander, in Anwesenheit von jeweils zwei Betriebsräten beider Häuser. Maßnahmen zur Prävention von Machtmissbrauch und Diskriminierung zu besprechen, stand demnach allerdings ohnehin schon längst auf der Tagesordnung.

Intendant Neundorff verstehe „eine moderne Führungskultur als eigene Aufgabe“, hieß es anschließend. Gemeinsam mit seinen Führungsteams in Meiningen und vor allem in Eisenach werde er entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote wahrnehmen. Die Rede war zudem sehr allgemein und nebulös von der „Weiterentwicklung bestehender und die Erarbeitung ergänzender Maßnahmen“: Fortbildungen, ein Verhaltenskodex, Betriebsvereinbarungen und ähnliches gehören demnach zu einem Maßnahmenkatalog.

Dieser soll Informationen unserer Zeitung zufolge auf der nächsten Stiftungsratssitzung im Oktober beschlossen werden. Parallel dazu werde man den Inhalt der offenen Briefe intern weiter aufarbeiten, hieß es. Tina Beer will vor allem eines erreichen: „dass beide Theater in Zukunft wieder mehr als verdient durch ihre exzellente Qualität und außerordentliche Leistungen Schlagzeilen machen.“