Erfurt. Im Freistaat Thüringen sind am Wochenende (29. und 30. Juni) fast 50 Bauwerke zur Besichtigung geöffnet. Hier eine Auswahl.

Wohnen im ehemaligen Kuhstall in Kromsdorf (Weimarer Land), eine alte Altenburger Landwirtschaftsschule, die nun Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung beherbergt, oder ein junges Paar, das sich in einer Scheune in Bucha (bei Jena) den Traum vom Eigenheim als Haus-in-Haus-Projekt verwirklicht: Der Tag der Architektur am Wochenende 29. und 30. Juni rückt unter dem Motto „Einfach (um)bauen“ nachhaltiges „Bauen im Bestand“ ins Zentrum.

Wohnen im ehemaligen Kuhstall in Kromsdorf (Weimarer Land) © Lina Maria Mentrup | Lina Maria Mentrup

Zur inzwischen 30. Auflage können knapp 50 Bauwerke in fast 30 Thüringer Städten und Gemeinden besichtigt werden. Darunter sind „zahlreiche Beispiele der Um- und Weiternutzung bestehender Gebäude sowie der Nachverdichtung“ zu entdecken, wie die Architektenkammer Thüringen informiert. Das Gebäude der Altenburger Landwirtschaftsschule aus dem Jahr 1889 zum Beispiel wurde behutsam saniert und um einen Neubau erweitert.

Recycelte Tradition: der Lehrbienenstand in Ichtershausen, Amt Wachsenburg © Anja Beck | Anja Beck

Der Lehrbienenstand in Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) ist ein andersartiges Beispiel für umweltschonendes Bauen: Nach Baupreisanstieg und Materialmangel in Folge der Pandemie musste für die Fassade umgedacht werden. „In einer selbstentwickelten Form, inspiriert von traditionellen Thüringer Schieferschindeln, wurden die Fassadenplatten aus recyceltem Kunststoffgranulat gefertigt“, heißt es im Programm des Architekturtages.

Neubau der Ernst-Abbe-Bücherei und Bürgerdienste in Jena © Brigida Gonzalez | Brigida Gonzalez

Aber auch große moderne Neubauten werden am Wochenende präsentiert, darunter etwa die neue Jenaer Ernst-Abbe-Bücherei und der Forschungsbau „Weltbeziehungen“ in Erfurt. Der Hochschulbau in der Landeshauptstadt setzt mit seinen vielen großformatigen Fensterflächen auf dem Campus architektonische Akzente.

Der Forschungsbau „Weltbeziehungen“ in Erfurt © Steven Neukirch | Steven Neukirch

Ebenso können zwei neue Thüringer Gesundheitskioske besichtigt werden, die kürzlich mit dem Architekturpreis der Architektenkammer ausgezeichnet wurden. Die nachhaltigen, klimaorientierten Kleinstbauwerke in Blankenburg und Bruchstedt (beide Unstrut-Hainich-Kreis) wurden in experimenteller Holzbauweise errichtet und vereinen unter anderem Gesundheitsdienstleistung, Bushaltestelle, E-Bike-Ladestelle und W-Lan-Hotspot.

Gesundheitskiosk in Bruchstedt © Thomas Müller | Thomas Müller

Ein Beispiel für Sanierungsprojekte ist obendrein die Festhalle Ilmenau nebst ihrem Historischen Park.

Festhalle Ilmenau © Norbert Ruge | Norbert Ruge

Für die Zusammenstellung der individuellen Besichtigungstour steht eine Merkliste mit Routenplaner im Internet zur Verfügung: www.architekten-thueringen.de/tda