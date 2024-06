Posterstein. Rohbau des einstmals abgerissenen Nordflügels ist fertig

Mit dem symbolischen letzten Nagel, den Landrat Uwe Melzer am Freitag in den Dachstuhl schlug und dem Richtspruch von Zimmermeister Ralf Dechant aus Braunichswalde wurden auf Burg Posterstein der Abschluss des Rohbaus für den Nordflügel und Richtfest gefeiert. Knapp zwei Millionen Euro werden dafür investiert. Das Land Thüringen fördert den Bau zu 75 Prozent. Weitere zwei Millionen Euro, so Museumsdirektor Klaus Hofmann, würden für den Innenausbau, die Außengestaltung und den barrierefreien Zugang benötigt. Durch den Wiederaufbau des Nordflügels der Burg sollen 547 Quadratmeter neue Nutzfläche entstehen, die einen Bereich für moderne Vermittlungsformen bereithalten, einen barrierefreien Zugang zu den Ausstellungen ermöglichen, den Besucherservice verbessern und zusätzlichen Raum für die Sammlungen schaffen sollen.

Richtfest auf Burg Posterstein für den Rohbau des Nordflügels mit Susanna Karawanskij (Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft), Zimmermeister Ralf Dechant und Landrat Uwe Melzer (von links). © Ulrike Kern | Ulrike Kern

Seit 1833 war der einstige und mit Marmor ausgestaltet Festsaal im Nordflügel ungenutzt. 1953 wurden Dach- und Erdgeschoss des Nordflügels abgerissen. Die verfüllten Kreuzgewölbe des Kellergeschosses stürzten nach 1980 infolge jahrelanger Verwitterung ein und wurden zunehmend zur Gefahr für die gesamte Burganlage. Also entschloss sich im Juli vergangenen Jahres der Landkreis Altenburger Land als Eigentümer der Burg zum Wiederaufbau.