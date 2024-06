Großkochberg. Liebhabertheater Schloss Kochberg zeigt Opern-Pasticcio „Auf der Suche nach der besten Welt“.

Auf Schloss Kochberg kann man in die Welt von Carl von Stein um 1800 eintauchen. Der Sohn von Goethes Liebe Charlotte von Stein verwandelte das Rittergut Kochberg in einen Musenhof mit Landschaftspark und dem heute weltweit einzigartigen Privattheater. Was Besucherinnen und Besucher hier erleben, schuf der ständig unter Finanznot leidende Rittergutsbesitzer, während hier die napoleonischen Kriege tobten, auf die eine Klimakatastrophe folgte, Missernten und Hungersnöten. Die Familie von Stein musste sich das buchstäblich vom Munde absparen.

Der Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Opern-Pasticcio „Auf der Suche nach der besten Welt“ mit der lautten compagney Berlin erzählt Carls Geschichte. Der Text vom Regisseur Nils Niemann basiert auf Carls Lebenserinnerungen und Briefen. Die Musik ist von Komponisten aus Carls Lebenszeit entlehnt, die er zum großen Teil gekannt und geschätzt hat, unter anderem von Joseph Haydn, Georg Anton Benda, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Adam Hiller, Antonio Rosetti, Ernst Wilhelm Wolf, Carl Maria von Weber und Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar. Dabei sind auch Kompositionen, die Albert Methfessel eigens für dieses Theater komponierte.

Am 29. Juni, 13. Juli, 3. August, 17. August und 28. September im Liebhabertheater Großkochberg.