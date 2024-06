Thalbürgel. Die Staatskapelle Halle, die mit ihren 115 Musikerinnen und Musikern zu den größten Sinfonieorchestern Mitteldeutschlands zählt, gastiert am Sonntag in der Klosterkirche Thalbürgel.

Im Rahmen des diesjährigen 52. Konzertsommers in Thalbürgel kommt am Sonntag, den 30. Juni um 17 Uhr, die Staatskapelle Halle, die mit ihren 115 Musikerinnen und Musikern zu den größten Sinfonieorchestern Mitteldeutschlands zählt, mit Zigeunerweisen für Violine und Orchester in die Klosterkirche. Unter der Leitung von José Miguel Esandi werden die Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit Lea Birringer, Solovioline, ihr sommerlich heiteres und zugleich künstlerisch sehr anspruchsvolles Konzertprogramm in der Klosterkirche darbieten.

Eröffnet wird das Sinfoniekonzert mit der lyrischen Ouvertüre „Wilhelm Tell“ von Gioachino Puccini. Die Staatskapelle möchte damit einstimmen auf die nachfolgenden Werke für Solovioline und Orchester, den Zigeunerweisen von Pablo de Sarasate und der „Introduction et Rondo capriccioso für Violine und Orchester op. 28“ von Camille Saint-Saëns.

Abschließend wird Dvořaks „Englische“, seine 8. Sinfonie, zu Gehör gebracht. Die Kontraste dominieren. Einerseits sind es die kraftvollen rhythmischen Trompeten-Fanfaren und auf der anderen Seite die zarten und nachdenklich aufspielenden Violinen und Flötentöne, die beim Zuhören faszinieren. Slawische Volksliedmotive werden variiert, bevor diese Sinfonie triumphal endet.

Lea Birringer, Jahrgang 1986, zählt zu den hoffnungsvollen jungen Geigerinnen in Deutschland, die sich die renommierten Konzerthäuser für klassische Musik erobern. In Thalbürgel gastiert sie zum ersten Mal..

Karten für dieses Konzert können digital über www. klosterkirche-thalbuergel.de oder eine Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse erworben werden.