Rudolstadt. Open Air Opern-Gala am 30. Juni 2024 auf der Heidecksburg

„Klangzauber unterm Sternenzelt“ konnten die Besucher bereits am 16. Juni beim ausverkauften Konzert an der Burgruine Hoher Schwarm Saalfeld erleben. Die Thüringer Symphoniker gaben in Kooperation mit der Opernklasse Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar ein Galakonzert mit den schönsten Melodien aus Oper und Operette. Wiederholt wird diese Aufführung nun nochmals am Sonntag, 30. Juni, ab 20 Uhr vor der zauberhaften Kulisse der Heidecksburg. Für dieses Open Air Konzert mit bekannten und unbekannte Arien und Ensembles gibt es noch Karten.

Mit der Opern-Gala beschließt das Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Oliver Weder die erfolgreiche Open-Air-Saison 2023/24 des Theaters Rudolstadt. Restkarten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website auf www.theater-rudolstadt.de erhältlich.