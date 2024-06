Das Mark Kovnatskiy Ensemble tritt mit dem Programm „Di Naye Yidishe Melodyes: Neue jiddische Melodien“ auf: am 7. August im Mon Ami Weimar und am 8. August zwei Mal in der Kleinen Synagoge Erfurt. Es besteht aus Axel Burkhardt, Mark Kovnatskiy, Evgenii Lizin, Mitia Khramtsov und Alan Bern (von links). © Other Music Acadamy | Shendl Copitman