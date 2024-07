Erfurt. Es gibt „neue“ Musik der Country-Ikone, fertiggestellt von seinem Sohn. Und: Der deutsche Musiker Jack McBannon wandelt auf Cashs Pfaden. Wir haben in beide Alben reingehört.

Anfang der 90er-Jahre nahm Johnny Cash eine Handvoll Demos für ein neues Album auf. Dass diese Stücke erst jetzt von seinem Sohn John Carter Cash mit Hilfe von Profis wie Dan Auerbach (The black Keys) fertiggestellt wurden und unter dem Titel „Songwriter“ erscheinen, ist dem Umstand geschuldet, dass sich Cashs Pläne änderten. Er unterschrieb 1993 bei Rick Rubins „American Recordings“-Label und startete seine gleichnamige Alben-Reihe und somit seine Legendenwerdung. Cash wurde wieder cool.

Das Cover des Albums „Songwriter“ von Johnny Cash. © Universal Music

Eine weise Entscheidung, denn die zuvor aufgenommenen Songs sind kein Totalausfall, aber auch keine Offenbarung. Es ist bewährte Musik, wie man sie von Cash schon kannte – und somit ohne Überraschungsfaktor, die aber ihre Fans finden wird. Rick Rubin hingegen sah mehr Potenzial im Man in Black.

Jack McBannon reist zum Musizieren nach Tennesse

Das Cover des Albums „Tennesse“ von Jack McBannon. © My Redemption Records/Cargo

Von der Aura des Country-Granden wollte sich auch der deutsche Musiker Jack McBannon inspirieren lassen. Eine Kontaktaufnahme mit Cashs Sohn John Carter Cash verlief so erfolgreich, dass dieser das Album des German Guy produzierte – in Papas altem Tonstudio, der berühmten Cash Cabin in Hendersonville, „Tennesse“, so der Titel der Platte.

McBannon, der eigentlich Thorsten Willer heißt, und schon unter seinem Nachnamen auf Deutsch und Englisch gesungen hat, sucht an dem mystischen Ort Absolution für seine kreative Reise und findet genug Muse und Studio-Profis für gediegene Songs, die sich bis auf zwei Rocker in reduziertem Country und Americana bewähren.

