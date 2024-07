Erfurt. Kathleen Kröger findet das Besondere in alltäglichen Dingen.

Kathleen Kröger (29), Redakteurin der Erfurter Lokalredaktion dieser Zeitung, zählt in diesem Jahr zu den „Top 30 bis 30“ unter den Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Jährlich stellt die Fachzeitschrift „Medium Magazin“ ein solches Ranking auf. Die Auswahl erfolgte aus insgesamt 450 Nominierungen, teilte das Magazin mit.

Wie sie in diese Liste gelangt ist, kann die Ausgezeichnete nach eigenen Worten selbst nur vermuten: Anfang des Jahres hatte sie das Jahresfinale des Live-Journalismus-Wettbewerbs „Reporter Slam“ gewonnen. Im ausverkauften Saal im Neuköllner Heimathafen konnte sie mit ihrer Recherche über mysteriöse Betonelemente an Erfurter Schulgebäuden überzeugen. Geboren ist Kathleen Kröger in Halle. Seit dem Frühjahr 2017 ist sie für diese Zeitung tätig, begann zunächst als Praktikantin in der Lokalredaktion auf Entdeckungstouren zu gehen und dabei auch in alltäglichen Dingen das Besondere zu finden. Sie hat Literatur und Geschichte an der Erfurter Universität studiert.