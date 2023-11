Eine brodelnde Geisterwelt in Schwarz und Weiß

Der Leiter des Romantikerhauses in Jena, Max Pommer, und Wanda Sue Warning, Studentin der Kunstgeschichte und an der Forschungsstelle Europäische Romantik der Universität Jena beschäftigt, in der neuen Ausstellung „Romantik schwarz-weiß? Französische Druckgraphik des 19. Jahrhunderts", die von 25. November bis 25. Februar 2024 zu sehen ist.