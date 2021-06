Leuchtenburg für Präsentation der Porzellanwelten geehrt

Die Geschichte des "weißen Goldes" wird in den "Porzellanwelten“ auf der Leuchtenburgüberraschend unkonventionell dargestellt. Es gibt viele multimediale und Mitmach-Angebote für die Besucher.

Seitenroda. Heimatmuseen müssen nicht leicht verstaubt und mit vielen Texten ausgestattet sein. Multimedial und zum Mitmachen einladend kommen sie besser an - wie die Leuchtenburg.

Geschichte muss in einem Heimatmuseum nicht langweilig mit vielen Texten und einem Sammelsurium von Exponaten vermittelt werden. Modern und spannend geht das mit unkonventionellen Präsentationsideen, multimedialer Unterstützung und Angeboten zum Ausprobieren und Mitmachen für die Besucher - so wie in den „Porzellanwelten“ der Leuchtenburg.

Fünf von 251 Museen wurden ausgezeichnet

Für die Umsetzung ihrer Museumskonzeption wurde die Leuchtenburg heute als eines der besten Heimatmuseen Deutschlands ausgezeichnet. Die Anerkennung wurde von der Stiftung „Lebendige Stadt“ des Hamburger Unternehmers Alexander Otto vergeben. Insgesamt hatten sich 251 Museen beworben. Weitere Anerkennungen erhielten Museen in Frankfurt/M., Kempten, Norden (Niedersachsen) und Tübingen.

Preiswürdig seien Museen, die zukunftsorientiert handeln, indem sie die gesellschaftlichen Veränderungen aufgreifen, hieß es. Dazu zähle der Einsatz moderner Technologien und inklusiver Bildungsangebote, um auch neue Besuchergruppen anzusprechen und ihr Interesse für die heimatliche Geschichte und Kultur zu gewinnen. Verbunden ist die Anerkennung mit einem Preisgeld von 1.000 Euro.

„Weißes Gold“ modern präsentiert

Dem Museum „Porzellanwelten Leuchtenburg“ sei es in vorbildliche Weise gelungen, die Geschichte rund um das „weiße Gold“ jung und modern zu präsentieren und das Kulturgut „Thüringer Porzellan“ neu zu beleben. Dies zeige sich auch an der seit Jahren wachsenden Anzahl der Gäste, sagte Wolfgang Tiefensee, Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft und Kuratoriumsmitglied der Stiftung „Lebendige Stadt.

Die Porzellanwelten seien der Region und ihren Menschen eng verbunden, ihnen sei es aber auch gelungen, deutschlandweit und international auszustrahlen, würdigte Sven-Erik Hitzer von der Stiftung Leuchtenburg sein Team.

Das könnte Sie auch interessieren: