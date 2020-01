Von der Ess- bis zur Bestattungskultur: Das Ostthüringer Ausstellungsjahr

Rund vier Millionen Besucher zählen die Thüringer Museen jedes Jahr. Neben den vielfältigen Dauerausstellungen sind es vor allem die Sonderschauen, die an verschiedene Orte locken. Zum Jahresauftakt 2020 präsentieren wir die jeweils wichtigste Ausstellung ausgewählter Ostthüringer musealer Einrichtungen.

Keramik-Museum Bürgel

Aus Anlass „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“ zeigt das Keramik-Museum Bürgel eine Schau mit aktuellen Arbeiten hiesiger Innungstöpfer. Die Thüringer Wurzeln des Handwerks liegen unter anderem in Bürgel, wo ansässige Töpfer 1660 eine eigene Innung gründeten.

(7. März bis 15. Juli)

Museum642 – Pößnecker

Stadtgeschichte

In der Ausstellung „Brot, Bier und Wein - Esskultur von der Antike bis heute“ zeigt das Museum642 in Pößneck originales Geschirr aus der griechischen und römischen Antike. Die Gefäße stammen aus der Sammlung antiker Kleinkunst der Universität Jena und der stadtgeschichtlichen Sammlung. Zur Eröffnung findet im Museumsinnenhof das szenische Theaterspiel eines antiken Essgelages statt.

(9. Mai bis 16. August)

Stadtmuseum Saalfeld

„Halt – hier Grenze!“ lautet der Titel einer Ausstellung im Stadtmuseum Saalfeld, die sich mit dem Eisernen Vorhang im Raum Ludwigstadt-Probstzella befasst. Probstzella zählte zu DDR-Zeiten zur sogenannten Fünf-Kilometer-Sperrzone. Das machte Besuche nahezu unmöglich. Außerdem wurde die Straße ins bayerische Ludwigsstadt unterbrochen, der Tourismus kam zum Erliegen. Der Probstzellaer Bahnhof wurde zum Grenzbahnhof ausgebaut und streng bewacht.

(16. Mai bis 30. August)

Museum Burg Posterstein

Der renommierte Künstler Peter Zaumseil aus Elsterberg im Vogtland feiert in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag. Der bekannte Keramiker Ludwig Laser aus Berga wird 60 Jahre alt. Gemeinsam geben die beiden Jubilare auf Burg Posterstein im Landkreis Altenburger Land einen umfangreichen Einblick in ihr Schaffen. Die Ausstellung „Peter Zaumseil und Ludwig Laser zum 125. Geburtstag“ zeigt Malerei, Holzschnitte und Grafiken, Skulpturen und Keramik.

(24. Mai bis 16. August)

Residenzschloss Altenburg

Die Jahresausstellung des Schloss- und Kulturbetriebes Altenburg „Vom Jammertal ins Paradies“ beschäftigt sich mit dem Thema Bestattungs- und Erinnerungskultur im 17. Jahrhundert. Die Endlichkeit des Lebens und die Vorbereitung auf den Tod bestimmten einst maßgeblich den Lebensalltag. Fürstliche Begräbnisse hatten herausragende Bedeutung und wurden aufwendig inszeniert. Aufzeichnungen der Trauerfeierlichkeiten, Druckerzeugnisse, Gedenkblätter, Gemälde und Münzen sorgten für eine überregionale Wahrnehmung.

(24. Mai bis 1. November)

Museum Schloss Burgk

Das Museum Schloss Burgk befasst sich in der Ausstellung „Von Herrschern und Herrschaften“ mit dem reußischen Flickenteppich: Vor Einführung der Primogenitur, dem Erbvorrecht des Erstgeborenen, im 17. Jahrhundert, gab es 13 selbstständige reußische Herrschaften. Eine davon war die kleine Herrschaft Burgk, die nur zwölf Dörfer umfasste. Porträts, Grafiken, Urkunden, Bücher, Briefe geben Einblick in diese extreme Form der Kleinstaaterei.

(ab 30. Mai)

Romantikerhaus Jena

Das Romantikerhaus Jena widmet sich dem Schriftsteller und Dichter Johann Christian Friedrich Hölderlin, der am 20. März 1770 in Lauffen am Neckar geboren wurde. Foto: dpa

Zum 250. Geburtstag widmet das Jenaer Romantikerhaus dem Dichter Friedrich Hölderlin eine Ausstellung unter dem Motto „Lebensstationen“. Anhand von Bildern der namhaften Fotografin Barbara Klemm fächert die Schau Hölderlins verschiedene Wirkungsstätten auf. Zudem geht sie auf seinen Jenaer Aufenthalt von 1794/95 ein. Mit Hilfe des Deutschen Optischen Museums kann dabei erstmals ein besonderes Exponat gezeigt werden: Hölderlins Brille.

(13. Juni bis 9. oder 16. August)

Stadtmuseum Jena zu Gast

im Romantikerhaus

Aufgrund einer Fassadensanierung weicht das Jenaer Stadtmuseum für eine Ausstellung ins Romantikerhaus Jena aus: Auch in dieser Sonderschau wird ein Jubilar geehrt, dessen 250. Geburtstag 2020 begangen wird: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Der Philosoph lebte von 1801 bis 1807 in Jena. In dieser Zeit verfasste er eines der wichtigsten Bücher der europäischen Philosophiegeschichte: die „Phänomenologie des Geistes“. „Hegel. In Jena“ stellt Leben und Werk mit besonderer Würdigung der Jenaer Zeit dar.

(27. August bis 15. November)

Museen der Schloss- und

Residenzstadt Greiz

Die Sonderschau „Die Zuckerbäcker der Fürsten“ der Museen der Stadt Greiz verspricht einen Augenschmaus. Sie stellt den Hofkonditor Müller und seine Nachfolger vor. Müller schuf im 18. Jahrhundert prächtige Landschaften aus Zuckerguss. Die Kunstwerke zierten seinerzeit die fürstlichen Tafeln. Die Ausstellung präsentiert historische Zuckerkunst, aber auch neue Kreationen des Konditoreimeisters des traditionsreichen Café Luitpold in München, Albert Ziegler.

(Ab 22. Oktober)

Stadtmuseum Gera

Im Jahr 2020 begeht die Stadt Gera das 1025. Jubiläum ihrer Ersterwähnung. Aus diesem Anlass plant das Stadtmuseum eine Sonderausstellung über die „Geschichte des Schlosses Osterstein“, der Residenz der Vögte im Spätmittelalter und der Herrschaft Reuß bis 1918. Die Schau umfasst Themenbereiche von der frühgeschichtlichen Besiedlung über die Baugeschichte, das höfische Leben und den Schlosspark bis hin zur Zerstörung 1945 und dem vollständigen Abriss 1962.

(20. November bis April 2021)