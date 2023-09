„Bedrohte Klanglandschaften“: Weimars Robin Minard beim Beethovenfest in Bonn

Bonn. Der Weimarer Komponist und Akusmatik-Spezialist Robin Minard gibt seiner Zuhörerschaft beim Beethovenfest in Bonn feinnervige Denkanstöße.

Einen subtilen, aber prominent platzierten Auftritt hat der Weimarer Klangkünstler Robin Minard beim diesjährigen Beethovenfest in Bonn. Der Kanadier, der von 1997 bis 2021 als Professor für elektroakustische Komposition an der Franz-Liszt-Hochschule lehrte, hat seine neue Installation „Bedrohte Klanglandschaften“ in einem Container direkt vor der Kreuzkirche aufgebaut, die als Festivalzentrale dient. Am Freitag, 1. September, wird sie eröffnet.

Minard hat zuletzt mit feinnervigen Soundscapes von sich reden gemacht; das Klangmaterial dazu nahm er auf Expeditionen in den brasilianischen Urwald, die mongolische Steppe, den Hohen Norden Kanadas und den australischen Outback auf. Nun lädt er zum Dialog zwischen der natürlichen und der zivilisatorisch überformten Welt ein: „Die Installation kombiniert leise, zarte, synthetische Klänge, die über Hunderte von kleinen Piezo-Lautsprechern abgespielt werden, mit Aufnahmen von natürlichen Klanglandschaften und Tiergeräuschen“, erklärte Minard unserer Zeitung.

Surreale synthetische Klangwelten und Geräusche aus der Natur

Wie der Akusmatik-Spezialist dabei technisch vorgeht, bleibt für den Laien ein Rätsel. Gleichwohl faszinieren seine Kunstwerke stets durch ihre Transparenz und Plastizität. Es ist, als betrete man eine fremd-vertraute Sphäre, die präzise erlauscht werden will. Seine Intention bei der neuesten Arbeit in Bonn erläutert der Künstler so: „Es war für mich interessant, meine synthetische, surrealistische Klangwelt, die ich im Studio kreiert habe, mit Aufnahmen von realen natürlichen Umgebungen zu kombinieren. Dabei ging es mir nicht nur darum, die eine Klangwelt in die andere zu erweitern, sondern vielmehr darum, dass die beiden Welten in eine Art Dialog treten.“

Dabei macht er aus seiner ökologisch-politischen Motivation keinen Hehl. Er gibt in Bonn ein Beispiel für den inneren Zwiespalt eines jeden wachen, aufgeklärt denkenden Menschen, indem er eine Kernfrage unserer Zeit mittels sinnlicher Erfahrung in den Raum stellt: „Wie können wir die technischen Aspekte unserer Gesellschaft – an die wir uns gewöhnt haben – beibehalten und gleichzeitig die Natur schützen und bewahren?“

Voriges Jahr bekleidete Robin Minard in Bonn das Amt des Stadtklangkünstlers und arbeitete eng mit Wissenschaftlern des dortigen Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig zusammen. Die „Bedrohten Klanglandschaften“ werden durch die Beethovenstiftung gefördert.

www.beethovenfest.de; www.robinminard.com