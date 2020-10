Benefizkonzert und Auktion für Kunstsammlung in Gera

Mitte November erreicht die im Frühjahr gestartete Spendensammlung für den Ankauf zweier bedeutender Werke der in Gera geborenen Künstler von Weltrang, Otto Dix und Karl Weschke, für die Kunstsammlung Gera ihren Höhepunkt. Die Aufführung ihres gefeierten Dix-Programms durch das „ensemble diX“ und die Versteigerung von insgesamt 60 Werken zeitgenössischer Künstler in Gera wollen die Kasse weiter füllen und mit zwei hochkarätigen Kunstereignissen ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement setzen.

Initiiert hatten den Spendenaufruf im Frühjahr der Verein der Freunde und Förderer der Kunstsammlung Gera/Otto-Dix-Haus e.V. und der Kunstverein Gera e.V. mit dem ehrgeizigen Ziel, mindestens 30.000 Euro für den Ankauf der Werke zu sammeln. Die Idee: Je höher der Eigenanteil, umso leichter sind weitere Förderer zu gewinnen. Stand Ende September betrug die gesammelte Summe bereits stolze 16.675 Euro, zusammengekommen durch kleine Beträge, Aktionen wie etwa den Verkauf von Fräulein Claras Dix-Eis sowie großzügige Spenden von bis zu 1000 Euro.

Mitglieder beider Vereine stemmen nun auch, unterstützt von Freiwilligen, die Organisation von Benefiz-Konzert und Benefiz-Auktion. Worte und Musik zu Bildern von Otto Dix vereint das zum 50. Todestag von Otto Dix im Jahr 2019 entstandene Programm „Mich aber schone, Tod.“ der weltweit gefeierten, in Gera ansässigen Musiker des „ensembles diX“.

Als Benefiz-Konzert ist ihr Gesamtkunstwerk am 15. November nun erstmals im großen Saal des Kultur- und Kongresszentrums Gera zu erleben. In der Tradition der „Auktion für Dix“ in Gera, die 1997 mit 20.000 DM zu den für den Erwerb des Dix-Gemäldes „Der heilige Christophorus IV“ nötigen 550.000 DM beitrug, steht die Benefiz-Auktion. 40 Künstler aus Gera, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin folgten dem Aufruf der Organisatoren. Werke aller künstlerischen Genres können am 18. November im Clubzentrum Comma versteigert werden. Einige Einstiegspreise liegen bei nur 80 Euro. Absolute Rarität, erstmals seit Jahren kommen zwei Arbeiten von Karl Weschke unter den Hammer, die seine Witwe in die Auktion gegeben hat.

Ab 14. November ist bereits die Vorbesichtigung der Kunstwerke in den Räumen des Kunstvereins Gera am Markt jeweils von 15 bis 18 Uhr möglich. Zudem, so teilten die Veranstalter mit, wird der Auktionskatalog unter www.kunstverein-gera.de online einsehbar sein.

Information zur Spendensammlung unter: www.museen-gera.de