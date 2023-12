Bescherung mit den Eels und klassische Girl-Power mit The Shindellas

Erfurt Die Eels veröffentlichen ihre zweite Best of und The Shindellas zeigt, dass das Konzept der Girl-Group noch nicht ausgedient hat. Wir haben in beide Alben reingehört.

Mark Oliver Everett blickt zum zweiten Mal zurück auf das Werk seiner kauzigen wie grandiosen Band Eels und veröffentlicht „Eels so good: Essential Eels, Vol. 2 (2007-2020)“. Auf dem zweiten Teil der Best of gibt es wieder diese einzigartige Mischung aus Surf-Gitarren, Twist, Folk und Rock – immer gepaart mit Do-it-yourself-Krach, Punk-Attitüde, dem nicht zu verachtenden Quäntchen Verrücktheit und den oft tragischen, selbst erlebten Geschichten.

Das Cover des Albums „Eels so good - Essential Eels, Vol. 2 (2007-2020)“ von Eels. Foto: E Works/Pias

Unter den 20 Tracks sind als Bonus auch Soundtrackarbeiten, etwa für „Shrek“, sowie drei unveröffentlichte Songs, auch das saisonal passende „Christmas, why you gotta do me like this“. Fünf der Stücke werden sogar zum ersten Mal auf Vinyl veröffentlicht. Leider gibt es nach jetzigem Stand bei diesem Teil der Werkschau kein Schwesteralbum mit B-Seiten und anderen Raritäten, wie noch vor 15 Jahren.

The Shindellas lassen die klassische Äre der Girlgroups hochleben

Das Cover des Albums „Shindo“ von The Shindellas. Foto: Weirdo Workship/Thirty Tigers-Membran

Es überrascht, dass es eine aktuelle Girl-Group mal nicht aus Korea (K-Pop) stammt. The Shindellas aus Nashville macht kein Country und lässt auch nicht die Ära der Spice Girls hochleben – sie knüpft früher an: Das Trio belehnt Klassiker wie The Supremes gepaart mit R’n’B-Variationen à la En Vogue oder Destiny‘s Child.

„Up 2 you“, der erste Song ihres zweiten Albums „Shindo“, ist eine Verbeugung vor Michael Jackson, aber auch Disco, 90er-Jahre R’n‘B und ein Bee-Gees-Cover können die drei meist im Harmoniegesang intonierten Stimmen. Tamara Chauniece, Stacy Johnson und Kasi Jones haben sich durch das Produzenten-Team Claude Kelly und Chuck Harmony (Rihanna, Miley Cyrus) kennengelernt, schreiben aber bei vielen Liedern mit. Fazit: Mehr als nur ein Kunstprodukt.

