Die Musik-Tipps der Woche mit Lana del Rey und The Hold Steady: Betörender Retro-Stil auf dem neuesten Stand

Das neue Album von Lana del Rey heißt „Did you know that there's a Tunnel under Ocean Blvd“.

Erfurt. Wir haben in die neuen Alben reingehört von Lana del Rey und The Hold Steady. So viel sei verraten: Es gibt bei Beiden keine Ermüdungserscheinungen.

Das Cover des Albums „Did you know that there's a Tunnel under Ocean Blvd“ von Lana del Rey. Foto: Universal Music

Nach neun Alben in nur dreizehn Jahren könnte die kreative Geschichte der Lana del Rey auserzählt sein oder sich zumindest Ermüdungserscheinungen ankündigen. Doch weit gefehlt! Auf „Did you know that there’s a Tunnel under Ocean Blvd” frönt die charismatische Sängerin weiter ihrem meditativen Retro-Stil, den sie immer wieder mit unverhofften Elementen auffrischt, etwa Hip-Hop, Gospel oder Elektro-Pop.

Auch Gäste wie Father John Misty, Jon Batiste, SYML, Riopy oder Tommy Genesis haben daran Pfründe. Mit 16 Songs ist das Album nur etwas zu überkandidelt, etwas Reduktion hätte das gute Standing noch erhöht.

Lana del Rey - "Did you know that there's a Tunnel under Ocean Blvd"

The Hold Steady rocken und sprechsingen energiegeladen

Das Cover des Albums „The Price of Progress“ von The Hold Steady. Foto: Alec Soth/Magnum Photos / Positive Jams-Thirty Tigers/Membran

Ebenfalls das neunte Album veröffentlicht dieser Tage The Hold Steady. Die Band um Frontmann Craig Finn gibt sich auf „The Price of Progress“ lyrisch und musikalisch energiegeladen – immerhin im zwanzigsten Jahr seit Gründung der Band.

Die bespielt seit jeher so was wie ihr eigenes Genre: Classic Rock zu Finns typischem melodischen Sprechgesang, den es lange vor Künstlern wie Kae Tempest gab und der zwischen Poetry Slam und, ja, Rap wandelt. Die Geschichten das Sängers und die druckvoll aufspielende Band erzeugen auch 2023 einen Sog, dem sich Kopf und Tanzschuhe schwer entziehen können.