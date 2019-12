Björn Casapietra kommt wieder nach Nordhausen

Es gab eine Zeit, da war eine junge Frau aus Hörningen seine Freundin. Björn Casapietra kennt Nordhausen – auch aus Kindertagen, als er seinen Vater, ein Dirigent, begleitete. Der bekannte Tenor will am 2. Januar wieder in die Rolandstadt kommen und wie schon 2006 und 2011 auf der Bühne stehen.

„Damals war ich ein junger, unsicherer Sänger. Heute weiß ich, was ich kann“, sagt Casapietra. 100 Konzerte im Jahr sind für ihn normal, ausverkaufte Säle ebenso. Seine aktuelle Tournee „Ein romantisches Neujahrskonzert“ führt ihn in 17 Orte dieser Republik. Am 2. Januar macht er im Nordhäuser Theater Station, Beginn seines Konzerts ist 19.30 Uhr.

„Damals war ich noch auf der Suche“, blickt er auf sein erstes Konzert in Nordhausen zurück. „Heute weiß ich, wie und was ich singen muss, um die Menschen in ihrer Seele zu erreichen.“ Geistliche Lieder und sogenannte Himmelslieder gehören dazu: das „Ave Maria“ von Schubert, das Wiegenlied von Brahms, das „Ave Verum“ von Mozart, „Still still still, weil’s Kindlein schlafen will“. Auch den DDR-Klassiker „Sind die Lichter angezündet“ hat Björn Casapietra im Programm.

„Da es ein Neujahrskonzert ist, werden auch einige schwungvollere klassische Tenor-Hits ins Programm kommen“, kündigt er an. Sein „O sole mio“ wird dabei sein, ebenso die Vertonung von Dietrich Bonhoeffers Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. „Es erklingen wunderschöne irische und schottische Winterlieder und ‘Tochter Zion’ – ein Lied, das die Nazis verboten haben.“ Nicht fehlen darf schließlich das berührende „Hallelujah“ von Leonard Cohen.

Casapietra setzt den Maßstab hoch: „Ich möchte ein Konzert singen, das niemand mehr vergisst.“ Er will anrühren mit seiner Musik: „Wenn in der ersten Reihe eine ältere Dame anfängt zu weinen, wenn ich das ‘Ave Maria’ singe, dann weiß ich, dass ich meinen Job richtig gemacht habe.“ Der Tenor ist sich sicher: Musik hat die Kraft, zu heilen, zu verbinden, zu vereinen. „Dinge, die wir im Moment ziemlich gut gebrauchen können in diesem Land.“ Am Ende des Abends übrigens brauche er einen Chor, der mit ihm zusammen das Neue Jahr besingt.

Karten für das Konzert gibt es im TA-Pressehaus, Bahnhofstraße 33 in Nordhausen, an der Theaterkasse oder im Internet unter www.theater-nordhausen.de.