Buch zur deutschen Einheit: A wie Amerikaner und C wie Couch…

Ein junges Mädchen verliebt sich in einen amerikanischen Soldaten, der ganz in der Nähe stationiert ist. Er gibt ihr das Gefühl von Sicherheit in einer Zeit, in der alle von Kuba und dem Dritten Weltkrieg reden. Doch eines Tages kommt er nicht mehr. Er wollte ihr noch was sagen, doch in Englisch hat sie eine Fünf…

Miniaturen wie diese versammelt der deutsch-deutsche Band „Westöstliche Couch“ der Jenaer Autorin Kathrin Groß-Striffler und ihres Kollegen Reinhard Stöckel aus der Niederlausitz. Sie ist gebürtige Westdeutsche, er Ostdeutscher.

Ihr gemeinsames Buch zum Einheitsjubiläum enthält Geschichten zu jedem Buchstaben des Alphabets. Am Telefon nannte einer der beiden einen Buchstaben, der andere assoziierte ein passendes Wort, etwa C wie Couch oder T wie Theater. Dann setzten sich beide an ihre Computer und schrieben.

Schriftsteller-Freundschaftzwischen West und Ost

Während Kathrin Groß-Striffler bei A wie Amerikaner ihre traurige Liebesgeschichte einbrachte, schrieb Reinhard Stöckel über Oma Friederike. Sie „mochte keine Amerikaner, obwohl sie die gleichnamigen Riesenplätzchen mit Hingabe zu backen verstand“. US-Soldaten hatten nach dem Krieg ihren Mann mitgenommen, ein leitendes NSDAP-Mitglied.

Reinhard Stöckel Foto: Helga Kiss-Nuessler

Groß-Striffler und Stöckel sind befreundet. Sie lernten sich über den Aufbau-Verlag kennen. Ihr Buch erscheint allerdings beim Müry-Salzmann-Verlag in Salzburg. Deutsch-deutsche Geschichten in Österreich? „Wir haben uns auch gewundert“, sagt Kathrin Groß-Striffler. Beim Verlag sei man sich jedoch sicher gewesen: „Das interessiert die Österreicher“ – und wohl auch die Deutschen. Denn ab heute (26. Oktober) ist das Buch auch bei uns im Handel – Geschichten, die sich mit der deutschen Historie von der Teilung bis zum Traum von der vollendeten Wiedervereinigung beschäftigen.

Kathrin Groß-Striffler ist Jahrgang 1955 und stammt aus Würzburg. Sie studierte Romanistik und Anglistik in Deutschland, Frankreich und den USA. Vorübergehend arbeitete sie als Managerin auf einer US-amerikanischen Pferdefarm. Vor 16 Jahren zog sie mit ihrem Mann und den vier Kindern von Franken nach Jena. Das Paar hatte sich nach dem Leben in einer Unistadt gesehnt.

Reinhard Stöckel ist ein Jahr jünger als die Co-Autorin. Er wurde in Allstedt in Sachsen-Anhalt geboren und studierte später am Leipziger Literaturinstitut. Seine beruflichen Stationen sind recht abwechslungsreich: Stöckel war unter anderem als Soldat auf Zeit, Gießereiarbeiter, Bibliothekar und Journalist tätig.

Obwohl beide Autoren stets mit dem gleichen Ausgangsbegriff starteten, schrieben sie gänzlich unterschiedliche Geschichten. „Wir denken völlig verschieden“, sagt die Jenaerin. „Wir gehen ganz anders an die Dinge heran.“ So auch bei T wie Theater: Stöckel stellt in seinem Text einen Journalisten in den Mittelpunkt, dem bei einem Abend mit einem Volkstheater-Intendanten die Erkenntnis reift, welch freudlos-ernstes Leben er führt. Zum Dank schreibt er einen herablassenden Text über den Intendanten.

Groß-Striffler entführt unterdessen in die Nachkriegszeit, wo eine Mutter in Gedanken bei Krieg und Hunger feststeckt. Die Nöte ihres Sohnes kann sie nicht wahrnehmen, mahnt nur immer, „mach nicht so ein Theater“.

Kathrin Groß-Striffler und Reinhard Stöckel: Westöstliche Couch: Ein literarisches Alphabet. Müry-Salzmann-Verlag, Salzburg, 232 Seiten, 19 Euro