Das Schauspiel soll ans Erfurter Theater zurück

Erfurt. Bei der Finanzierung der neuen Sparte sieht der Kulturdezernent das Land in der Pflicht.

Kulturdezernent Tobias Knoblich (parteilos) will das Schauspiel ans Theater zurückholen. „Eine Stadt wie Erfurt braucht Sprechtheater“, sagt er. Kann er davon den Stadtrat überzeugen, will er mit diesem Anspruch in die nächste Finanzierungsrunde mit dem Land ziehen. Ziel ist es, dass die zusätzlichen Kosten durch einen faireren Zuschuss des Landes ausgeglichen werden.