Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Theater Altenburg Gera bleibt bis zum 31. August zu

Die Schließzeit des Theaters Altenburg-Gera wurde bis zum 31. August 2020 verlängert. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Alle bis Spielzeitende 19. Juli geplanten Veranstaltungen seien abgesagt, informierte das Theater und bezieht sich auf die neue Verordnung vom 18. April und die Aussagen von Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke).

Eintrittskarten könnten weiterhin in Gutscheine oder Spenden umgetauscht werden. Die Theaterkassen bleiben geschlossen. Anfragen würden unter 0365 / 8279105 (Dienstag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr), per Mail an kasse@theater-altenburg-gera.de oder per Post beantwortet.

Das Theater zeige täglich neue Videoclips auf Facebook und Instagram – zur Unterhaltung, zum Mut machen und um in Kontakt zu bleiben, heißt es.