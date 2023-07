Denkmalschutzpreis für Bürgerinitiative Krone Schweina

Das Gasthaus Krone in Schweina (Wartburgkreis) wurde in Eigenregie renoviert - jetzt gibt es dafür den Thüringer Denkmalschutzpreis.

Erfurt. Der Thüringer Denkmalschutzpreis 2023 ist in Erfurt verliehen worden. Insgesamt sind sechs Projekte gewürdigt worden. Der Hauptpreis geht in den Wartburgkreis.

Die Bürgerinitiative Krone Schweina hat für ihr Engagement zur Rettung des alten Gasthauses in der Ortsmitte von Schweina (Wartburgkreis) den Thüringer Denkmalschutzpreis erhalten. Seit 2011 saniere der Verein das Kulturdenkmal in Eigenleistung, so die Begründung der Jury zur Preisverleihung.

Weitere Preise gingen an Enrico Landgraf aus Borsdorf bei Leipzig für die Sanierung der Gnadenkapelle Altenburg, an Timo Mappes für die Instandsetzung des Herrenhauses Thangelstedt (Weimarer Land). Ausgezeichnet wurden auch die Wohnresidenz „Scheppig“ aus Frankfurt am Main für den Umbau des Baudenkmals „Stadtgefängnis Sondershausen“ zu einem Mehrgenerationenhaus und Heiko Tierling für die Sanierung von Teilen einer ehemaligen Strumpffabrik in Diedorf im Eichsfeld.

In der Kategorie Denkmalensemblepreis erhielt die Diakonie Doppelpunkt aus Mühlhausen die Auszeichnung für die Sanierung der Wohngebäude Holzmarkt 11 und 12. Der archäologische Denkmalpflegepreis wurde an die Archäologische Gesellschaft in Thüringen für ihr langjähriges Wirken verliehen.

Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) betonte die identitätsstiftende Rolle von Kulturdenkmälern. Die in diesem Jahr ausgezeichneten Projekte zeigten, dass durch Kommunikation zwischen Eigentümern, Planern und Behörden denkmalpflegerisch gute Ergebnisse gefunden werden konnten.

Der Thüringische Denkmalschutzpreis wird seit 1994 vom Freistaat Thüringen gemeinsam mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen vergeben. Der Preis in den verschiedenen Kategorien ist mit insgesamt 40.000 Euro dotiert.