Der Fall Gloriosa: Atemberaubendes Roman-Finale auf dem Kickelhahn

Die Gloriosa gibt jämmerliche Töne von sich an diesem Ostermorgen. Es ist ein grausiges Bild, das sich Kommissar Mütze und seinem Kollegen, den sie alle nur „Braunkärsch“ nennen, bietet. Der Tote, der von der Glocke zerschmetter wurde, ist ein Gärtner, der zunächst als ganz harmloser Mann gilt, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen vor allem die Gartenschau in der Landeshauptstadt vorbereitet.

Wer bringt einen Menschen auf diese Weise um? Johannes Wilkes entwickelt auf mehr als 200 spannend zu lesenden Seiten den „Fall Gloriosa“. Und nicht nur der Gärtner findet den Tod. Das zweite Mordopfer liegt schon bald in einer Kiste Puffbohnen auf dem Markt: ein ebenfalls vermeintlich harmloser Mann; in diesem Fall ein Briefträger.

Zwei Tote binnen weniger Tage in Erfurt: Das sorgt für Aufregung und erhöhten Aufklärungsdruck bei Mütze und seinem Kollegen, der ebenfalls ins Visier gerät. Doch Krimi-Autor Wilkes will nicht nur drei Fälle aufklären; ihm ist auch wichtig, was sich in Mützes Privatleben ereignet.

Kommissar Mütze stammt aus dem Westen, kommt über eine Station im Fränkischen nach Erfurt. Der Grund für diesen Neuanfang ist Mützes Lebensgefährte Karl-Dieter. Dieser hat am Theater Erfurt eine Stelle angetreten. Die beiden leben schick in der Altstadt. Doch in der Beziehungs kriselt es. Vordergründig ist Mütze eifersüchtig, weil Karl-Dieter vermeintlich mit einem jungen Tänzer flirtet. Es geht bei den beiden um viel mehr: Karl-Dieter möchte gerne für ein Kind Sorge tragen. Mütze kann sich mit dieser Idee nicht anfreunden. Noch nicht …

Aber zurück zur Blutspur durch Erfurt und der Frage, ob ein Serientäter durch die Stadt zieht, ehe es zum Finale auf dem Kickelhahn kommt: Schon bald zeigt sich, dass der ermordete Gärtner durchaus mehr vor hatte, als nur Blumen für die Gartenschau zu pflanzen. Er will mit Waid Geschäfte machen. Das passt gut, zu all den anderen Erfurter Spezialitäten, die in diesem Regionalkrimi eine Rolle spielen. Deshalb gibt es in dem Buch am Ende auch Rezepte für Suppe mit Brunnenkresse und Fava aus Puffbohnen, aber auch das Lied von der Glocke von Friedrich Schiller.

Übrigens: Ein Serientäter steckt nicht hinter den Morden. Es geht vielmehr um ein dunkles Geheimnis, das mehrere Personen verbindet … Sehr lebenswert. Nicht nur zu Ostern …

Johannes Wilkes: Der Fall Gloriosa. Roman, Gmeiner, 246 Seiten, 14 Euro