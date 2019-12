Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Der geheime Roman des Monsieur Pick“: Im Getriebe der Bücherwelt

Was für ein Wunder: Durch Zufall stößt die junge, ehrgeizige Lektorin Daphné Despero (Alice Isaaz) in einem bretonischen Dorf namens Crozon auf eine Bibliothek der abgelehnten Bücher. Die junge Frau stöbert und findet unter all den Manuskripten „Die letzten Stunden einer großen Liebe“ von Henri Pick. Sie blättert, sie liest, sie schmunzelt – und ein Stern geht auf: „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ avanciert zum verspäteten Bestseller. So schildert es Regisseur Rémi Bezançon in dem gleichnamigen Film, der am zweiten Weihnachtstag in unseren Kinos anläuft.

Kenner der literarischen Welt reiben sich nicht mal die Augen. Sie wissen von derlei Geschichten, erinnern sich etwa an den ominösen Brief, mit dem der große Samuel Fischer einst einem Lübecker Nobody riet, seinen Erstling um die Hälfte zu kürzen – was Thomas Mann mit den „Buddenbrooks“ zum Glück nicht tat. Oder an Robert Schneider, dessen Opus magnum nur Absagen erhielt – bis „Schlafes Bruder“ bei Reclam Leipzig einschlug wie eine rettende Geldbombe. „Die letzten Stunden“ sind das einzige, posthum entdeckte Werk eines Autors, von dem kein Mensch wusste, dass er je schrieb. Denn Pick war bloß Pizzabäcker in Crozon. Und wie soll er auf die sensiblen Puschkin-Bezüge verfallen sein, sprach er doch nicht ein Wort Russisch? Trotzdem entsteht ein Hype, alle Welt glaubt nur zu gern die mysteriös-sentimentale Geschichte. Nur der Kritikerpapst Jean-Michel Rouche nicht. Wie Sherlock Holmes geht er der Sache nach. Das bretonische Dorf avanciert zum Wallfahrtsort für Literatur-Fans Ein Whodunit entspinnt sich, was Rémi Bezançon als Filmkomödie ausgeflaggtes, 100-Minuten-Epos vielleicht besser kategorisiert. Rouche, den Fabrice Luchini vortrefflich als griesgrämigen Intellektuellen gibt, macht sich zum Spielverderber. Nach einem Eklat im TV büßt er den Job ein, seine Frau trennt sich von ihm. Umso eifriger recherchiert er – und fährt nach Crozon. Längst ist das Dorf zur Wallfahrtsstätte geworden. Der Crepier, der Picks Restaurant übernahm, bäckt nun Pizzen, und der Friedhofswärter nimmt Eintritt fürs Geleit zu Picks Grab. Rouche trifft die Witwe Madeleine (Josiane Stoléru), die so völlig gerührt davon ist, dass ihr Mann sein Buch „M.“ – also ihr – gewidmet hat. Dann Picks Tochter Joséphine (Camille Cottin), die ihn belehrt: „Beim Pizzateigkneten hatte er immer die besten Ideen.“ Ist sie vielleicht die geheime Autorin, die ihr eigenes Schicksal literarisch verklärt? Ihren Sohn hat sie Melville getauft und spendet die Roman-Tantiemen für die Alzheimerforschung. Der windungsreiche Plot ist furios ausgedacht; nur erzählt Bezançon etwas zu hastig und weitgehend linear. Dabei leidet die geschmackvolle Szenografie unter der Schnittfrequenz. Für eine Komödie sind die wenigen Pointen zu flach. Trotzdem wirft „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ ein herzhaft ironisches Schlaglicht auf die moderne Verlagswelt und bietet ein durchaus köstliches Feiertagsvergnügen. Dann stöbert auch Rouche in dem ominösen Bücherhort und entdeckt eine Schreibmaschine „Hermes 3000“ mit derselben Typen-Macke wie in Picks Manuskript. Die Spur führt zu Jean-Pierre Gourvec, der die Bibliothek – quasi ein Friedhof der enttäuschten Eitelkeiten – aufgebaut hat. Längst ist auch er verblichen. Rouche macht Gourvecs alte Liebe ausfindig, und sein Besuch bei der Russin Ludmila (Hanna Schygulla) wird zur atmosphärisch dichtesten Sequenz in dem Film. „M.“ erklärt sie, das deute auf die Koseform ihres Namens – Milotschka – hin. Literaturdetektiv Rouche tappt im Dunkeln. Die Lösung des Rätsels kommt genretypisch von unerwarteter Seite, ein Joint bringt die Erhellung. Das Drehbuch stammt übrigens nicht von Arthur Conan Doyle. Bezançon selbst hat es gemacht – à la bonne heure! Ab Donnerstag, 26. Dezember, läuft „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ im Kino am Hirschlachufer Erfurt, im Lichthaus Weimar und im Schillerhof Jena