Der vergessene Schatz auf Erfurter Kinoleinwänden

Der Dokumentarfilm „Der vergessene Schatz“ ist demnächst auf Tour in Thüringen und Sachsen. In Erfurt gibt es zwei Vorstellungen am 19. und 20. Februar. An beiden Abenden ist im Anschluss ein Filmgespräch mit Regisseur Tom Erhardt und regionalen Künstlern geplant, teilt die Firma Reynard Films mit.

Worum geht es? An einem geheimen Ort in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia lagert ein Schatz: die größte Privatsammlung nonkonformer Kunst aus der DDR. Gesammelt hat die Malereien, Handzeichnungen, Collagen, Druckgrafiken jenseits des offiziellen Kunstbetriebs der brasilianische Diplomat Chagas Freitas. Seine Vorliebe für Bilder unangepasster Maler machte den Brasilianer zu einem der größten Sammler ostdeutscher Kunst, wenn auch der unangepassten, nonkonformen.

In Erfurt läuft „Der vergessene Schatz“ nächste Woche zunächst am Mittwoch um 19 Uhr im Kunsthaus und noch einmal am Donnerstag um die gleiche Zeit im „Retronom“.

Filmemacher Tom Erhardt wollte einen Dokumentarfilm drehen über Künstler der DDR, die nicht den Sozialismus illustrierten, aber das kulturelle Klima dennoch mitgestalteten, welches die Wende in Gang setzte. Als er den Privatsammler Freitas traf, wollte er sich an ihm orientieren. Mehr als 60 Künstler, Galeristen und Kunsthistoriker hat er für „Der vergessene Schatz“ interviewt. Viel mehr, als am Ende im Film Platz fanden. Dieser Teil der jüngeren Kunstgeschichte wird erzählt aus der Perspektive des Regisseurs Tom Erhardt, der Aktivistin und Schriftstellerin Gabriele Stötzer, des Malers Eberhard Göschel und des exzentrischen Sammlers. Künstler wie Gerda Lepke, Max Uhlig, Stefan Plenkers, Peter Makolies, Karin Wieckhorst, Matthias Jackisch, Helga Leiberg, Hartwig Ebersbach, Angela Hampel und Sabine Herrmann kommen zu Wort – und selbstverständlich der Sammler selbst, Francisco Chagas Freitas.

19. Februar, 19 Uhr, Kunsthaus Erfurt, Michaelisstraße 34 und 20. Februar, 19 Uhr, „Retronom“, Johannesstraße 17A