Desaströse Schäden an Gothas Residenzschloss

Gotha Bei der ersten Generalsanierung auf Friedenstein nach 370 Jahren stellt sich heraus: Das barocke Schloss ist viel kaputter als befürchtet. Ein Baustellenrundgang.

Winterliche Gräue lastet auf Friedenstein. Kein Mensch weit und breit, das Gothaer Residenzschloss macht einen verlassenen Eindruck. Eine Großbaustelle unter laufendem Museumsbetrieb stellt der Laie sich anders vor. Trotzdem ruht das komplexe Sanierungsgeschehen in der frühbarocken Dreiflügelanlage eigentlich nie.

Das beteuern zumindest Silvia Wagner und Sabine Jeschke, die als Abteilungsleiterin Bauten und Gärten sowie als Baureferentin der Schlösserstiftung Rudolstadt, bei den Arbeiten auf Friedenstein die Hosen anhaben. Der virtuose Job beider Frauen ist es, die äußerst komplizierten Abläufe zu managen und mit der Antragsbürokratie zu koordinieren.

Wir streben vom Hof ins Haus, flanieren über die langen Flure des leergezogenen Westflügels. Auf beiden Seiten sind teilweise Parkette entfernt und öffnen den Blick in den Untergrund. Rechts ein altes Abwasserrohr, das wie nahezu alle Installationen zu erneuern sein wird. Und links das blanke Grauen: marode Balkenköpfe. Die allermeisten sind auch in dieser Geschossdecke derart morsch, dass über kurz oder lang der Einsturz droht. Damit hatte niemand gerechnet.

Dabei ist es die Hof-, nicht die Wetterseite des Schlosstraktes, wo naturgemäß mehr Feuchtigkeit eindringt, erläutert Wagner. Auf die Frage, ob schon alle statisch heiklen Stellen im Schloss identifiziert worden sind, entsteht kurzes Schweigen. Dann antwortet Jeschke fahl: „Ich glaube es nicht.“ Schon im Dachgeschoss mussten tragende Holzkonstruktionen stabilisiert und teilweise ausgetauscht werden, in den Prunkräumen darunter wird es kaum anders sein.

Im Westflügel stehen die nächsten großen Abschnitte bevor

Die desaströsen Befunde ändern die Lage. Inzwischen geht man davon aus, dass allein im Westflügel 60 Millionen Euro für eine grundständige Sanierung nötig sind. Fertig ist bisher erst das Dachgeschoss für 6,5 Millionen Euro, im Frühjahr geht‘s weiter auf der Ebene darunter. „Wir werden teilweise Räume bis zum Skelett freilegen“, prophezeit Wagner.

Ziel ist es nun, die beiden Seitenflügel der Residenz in einen stabilen und vorzeigbaren Zustand zu bringen. Die Arbeiten im Schlosspark sind aufgeschoben, im Nordflügel beschränkt man sich auf das Nötigste. Silvia Wagner zieht ein saures Gesicht. Kaum jemand kennt den Friedenstein so gut wie sie. Als Sorgenkind liegt er ihr am Herzen. Aber dass die aus zwei Bund-Landes-Sonderprogrammen reservierten 110 Millionen Euro für eine Komplettsanierung bis 2031 nicht ausreichen, hat niemand sich (alb-)träumen lassen.

Statikgutachten für den Ostflügel stehen noch aus

Wagner erzählt von der extrem heiklen Notsicherung im Keller des Ostturms, wo sogar, um einen bröseligen Pfeiler mit einer Manschette zu stabilisieren, zuerst ein stählerner Fluchttunnel für die Bauarbeiter installiert werden musste. Inzwischen hat die Forschungsbibliothek der Uni Erfurt ihre so kostbaren wie gewichtigen Buchbestände in ein externes Depot ausgelagert, die 50 Tonnen schweren Stahlregale wurden entfernt.

Sobald auch die Friedenstein-Stiftung mit ihrer Bibliothek umgezogen ist, können statische und weitere Voruntersuchungen im Ostflügel abgeschlossen werden; erst dann kennt man das ganze Schadensbild nach dreieinhalb Jahrhunderten der massiven Überlastung. Klar ist vorerst nur, dass bei weitem nicht mehr alle Bücher an Ort und Stelle zurückkehren.

Im Nordflügel, wo konstruktive Schäden und auch der Schwammbefall gravierend sind, beschränkt man sich vorerst auf Sicherungsmaßnahmen; der einsturzgefährdet gewesene Bereich unterm Hochzeitszimmer ist schon in stabilem Zustand. Und an einem der notgesicherten Arkadenpfeiler im Hof, die beileibe keinen schönen ersten Eindruck abgeben, will man alsbald eine Probesanierung versuchen.

Im Westflügel stehen nach dem fertigen Dach- nun das zweite Obergeschoss samt Turm zur Sanierung an. Der neue Erschließungskern sei, sagt Wagner, im Rohbau schon fertig. Da meldet sich, wie aufs Stichwort, Stiftungsdirektorin Doris Fischer per Mobiltelefon. Sie kommt vom Termin, steht im Hof – und hat uns nach wenigen Minuten gefunden.

Erschließungskern? – Wagner lacht, öffnet die Brandschutztür am Flurende, und da sehen wir ihn: Das neue Treppenhaus samt Aufzug wird den Komfort für Museumsgäste spürbar vergrößern. „Wir machen hier gute Arbeit“, verbreitet Fischer Optimismus. Wir steigen hinauf, durchstreifen den Turm und die Privatappartements Herzog Emil Augusts.

Was für ein fantastisches Fabelreich der exzentrische Regent sich hier vor 200 Jahren einrichten ließ! Die Wand- und Deckengemälde samt intarsierten Hölzern stellen die Restauratoren vor keine leichte Aufgabe, aber das, betont Fischer, ist die Mühe doch allemal wert. „Es geht voran“, verkündet die Direktorin

