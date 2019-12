Dickens in Weimar und überall: Fröhlicher Humbug

Die Wochen vor der stillen Nacht sind besonders laut. Dann erstreckt sich auch vor dem Nationaltheater ein bis hin zum Marktplatz reichender Adventsmarkt, „Weimarer Weihnacht“ genannt. Insbesondere auf der sich um Goethe und Schiller drehenden Eisbahn, aber auch im angrenzenden und sich weithin fortsetzenden Budenzauber ist von Besinnlichkeit jedenfalls noch kaum eine Spur.

Härter die Boxen nie scheppern, lauter die Kassen nie klingen.

Drinnen, auf der Bühne des Nationaltheaters, stinkt ein gewisser Ebenezer Scrooge seit dreieinhalb Wochen bockig dagegen an: „Weihnachten!? Humbug!“, ruft er ins jedes Mal längst ausverkaufte Haus. „Pure Geschäftemacherei. Eine Erfindung, um den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, sonst nichts!“

Man ist, von draußen kommend, in einer schwachen Sekunde fast geneigt, ihm Recht zu geben und den Unsympathen sympathisch zu finden. Da aber stellt sich schon die Frage ein, weshalb dann ausgerechnet er Weihnachten so doof findet. Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, ist doch schließlich sein Spezialgebiet, sein Leib- und Magen-Thema, sein einziger Lebenszweck.

Üblicherweise ärgert sich der gierige und geizige Geldverleiher vor allem darüber, dass Weihnachten ihn daran erinnert, schon wieder ein Jahr älter, aber nicht um eine Stunde Tag reicher geworden zu sein (letzteres ist gewiss gelogen).

Dies hier aber ist „A Christmas Carol“ in Weimar: Eine Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens, bearbeitet von Dramaturgin Lisa Evers und Regisseurin Swaantje Lena Kleff. Und gar so alt (und verknöchert) ist dieser Scrooge, wie ihn der Enddreißiger Bastian Heidenreich unter leicht angegrauter Blondhaarperücke durchs große Kontor knurren und ätzen lässt, auch nicht.

Die komödiantische Varianteder griesgrämigen Krämerseele

Das ist kein Giftzwerg wie Jim Carreys computeranimiertes Alter Ego in Disneys „Eine Weihnachtsgeschichte“, aber auch kein Ausbund an Bitterkeit wie Michael Caine in der herrlichen Muppets-Fassung. Beide Filme bringt uns das Fernsehen Heiligabend ins Wohnzimmer, und obendrein, als Free-TV-Premiere auf dem Disney Channel, die Geschichte zur Geschichte: „Charles Dickens: Der Mann der Weihnachten erfand“, mit dem eiskalten Scrooge des Christopher Plummer.

Der Geist der zukünftigen Weihnacht (Rosa Falkenhagen) führt Ebenezer Scrooge (Bastian Heidenreich) in Weimar ans eigene kalte Grab. Foto: Candy Welz

Heidenreich ist eher die komödiantische Variante der griesgrämigen Krämerseele, ein strubbeliger und leicht vertrottelter Trotzkopf. Er macht uns Spaß und hat auch selbst welchen, wenn er die Passanten vor beziehungsweise hinter der großen Fensterfront schadenfroh aufs Glatteis führt: Er schüttet Wasser auf den verschneiten Trottoir.

So rutscht ziemlich schnell die gesamte Inszenierung in die Richtung eines atmosphärisch dichten, so tempo- wie ereignisreichen Theatervergnügens. Aber sie rutscht keineswegs aus. Von einem fröhlichen Grundton getragen, wird sie weder albern noch kitschig.

Winterliche und auch menschliche Kälte im Kontor mag von Scrooge ausgehen, aber nicht er ist es, der sie zeigt. Scrooge friert nicht, dafür aber Schreiber Cratchit, den Thomas Kramer die Hände reiben lässt, weil der Ofen aus ist. Kramer und Kollegen variieren gegenüber Heidenreich gleichsam einer alten Theaterregel, die üblicherweise der Rolle des Königs gilt: Die Kälte spielen immer die anderen, lautet sie hier.

Für Heidenreichs sechs Mitspieler artet die Aufführung ansonsten in gehörigen Weihnachtsstress aus. Ein jeder von ihnen wechselt stets und ständig zwischen fünf, sechs Rollen hin und her – und dabei zwischen vielen viktorianisch grundierten Kostümen Miriam Schubachs, mit denen man vor Friederike Lettows Schneeprospekt eines alten Londoner Viertels tritt.

Janus Torp gerät dabei als Scrooge in jüngeren Jahren in ein Werther-Kostüm (gelbe Weste, blauer Rock). Rosa Falkenhagen, Marcus Horn, Max Landgrebe und Katharina Leonore Goebel leuchten als lustig trippelndes Spendensammler-Quartett im Weihnachtsrot.

Das Theater Nordhausen spielte soeben in dritter Saison die Musicalversion der Dickens-Geschichte: „Vom Geist der Weihnacht" mit Thomas Kohl als Ebenezer Scrooge (rechts), Marian Kalus als Geist von Jacob Marley und Stefanie Hertel als Engel. Foto: Roland Obst

Mit Wonne treibt das Ensemble die heilige Läuterungsnacht des Ebenezer Scrooge mit ihren melancholischen Rückblenden und einer düsteren Vorausschau voran und auf die Spitze. Es ist hier der Geist einer toten Geschäftspartnerin, der sie ihm beschert: Katharina Leonore Goebel macht aus Jacob Marley eine kettenrasselnde Jacoba.

Weihnachten istkeine Geschäftsidee

Die drei Geister der vorangegangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht führen ihren schwierigen Schützling wie üblich allmählich auf den Pfad, ein besserer Mensch zu werden, also fröhlich, großzügig und offenherzig. Lettows realistische Kontor-Bühne verwandelt sich währenddessen in Erinnerungsräume, ohne sich verwandeln zu müssen; das Spiel und ein paar Requisiten genügen. Das kulminiert in großer Wehklage mit Orgelklang am eigenen Grabstein, bevor sich alles in Wohlgefallen auslöst.

Ebenezer Scrooge kommt bei Dickens, und also auch in Weimar, als Außenseiter daher, den es in die fröhliche, großherzige Weihnachtsgesellschaft zu integrieren gilt. Er soll aber eher prototypisch für uns alle verstehen lernen, „worum es an Weihnachten wirklich geht.“ Das folgt auch dem Prinzip christlicher Nächstenliebe; die biblische Weihnachtsgeschichte spielt indes keine Rolle.

So funktioniert sie umso problemloser auch in säkularer Zeit und scheint unsterblich. Das Theater Nordhausen spielte soeben in dritter Saison Dirk Michael Steffans Musicalversion „Vom Geist der Weihnacht“, unter anderem mit Stefanie Hertel.

Christiane Weidringer und Harald Richter touren gerade wieder mit ihrer Erfurter Figurentheater-Fassung durch Deutschland.

Überall erzählt uns das, Weihnachten sei keine Geschäftsidee und keiner Geschenkeschlacht gewidmet. Das große Geschenk wäre demnach Weihnachten selbst, als selbstloses Fest des Miteinanders und Füreinanders.

Der noch junge Charles Dickens schrieb das übrigens Ende des Jahres 1843, binnen sechs Wochen, aus einem einzigen Grund: Er brauchte dringend Geld. Nun, das hat geklappt.

Fröhliche Weihnachten!