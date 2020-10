Die Lügen der Weißen: Ausstellung in Erfurtthematisiert Kolonialzeit

Erfurt. Eine Ausstellung in Erfurt will eine Auseinandersetzung mit deutscher Kolonialgeschichte befördern.

Mnyaka Sururu Mboro wuchs in einem tansanischen Dorf am Fuße des Kilimandscharo auf. Er war noch ein Kind, als ihm seine Großmutter zum ersten Mal die Geschichte von Mangi Meli, dem rebellischen Anführer erzählte, der auch aus diesem Dorf stammte und den die deutschen Kolonialherren vor 120 Jahren hängten. Er soll so stark gewesen sein, dass er sechs Tage brauchte, um zu sterben. Nach seinem Tod nahmen die Deutschen seinen Kopf mit. Einer von Tausenden, den die Kolonialherren zu Forschungszwecken in deutsche Institute und Museen verschiffen ließen, aus Gräbern geraubt oder von den Körpern Hingerichteter abgetrennt.