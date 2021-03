Buchtipp: Die Pest und der Terror

Im Treppenhaus klappt die Fahrstuhltür, dann klingelt es. Warte drei Minuten, sagt der Oberst zu seiner Frau. Er verschwindet in seinem Arbeitszimmer, holt einen Brief aus der Schublade: „An den Genossen Stalin“. Er ist vorbereitet. Als seine Frau die Wohnungstür öffnet, fällt im Arbeitszimmer ein Schuss.

Es ist das Jahr 1937. Jeder in der Sowjetunion weiß, was es bedeutet, wenn vor dem Haus ein Dienstwagen des Geheimdienstes NKWD vorfährt, den alle den „schwarzen Raben“ nennen. Wenn zur dunkelsten Stunde der Fahrstuhl rasselt, wenn er auf der eigenen Etage stehen bleibt. Sie kommen immer in der Nacht.

Aber dieses Mal wartet kein Verhör, kein Erschießungskommando in den Kellern der Lubjanka. Dieser Tod ist ein Missverständnis. Es geht nicht um Liquidierung, es geht um Quarantäne. Ein Unfall in einem sibirischen Labor hat den Erreger der Lungenpest freigesetzt, dem Land droht eine Pandemie. „Auch dabei werden wir helfen“, lässt die Autorin den „Mächtigen Mann mit georgischem Akzent“ sagen. „Wir haben da unsere Möglichkeiten…“

Den Vorfall, der mit Blick auf die heutige Situation wie erdacht scheint, hat es wirklich gegeben. Als Ljudmila Ulitzkaja in den 70er-Jahren davon erfuhr, entwarf sie aus dem Kern das Drehbuch für einen Film. Darüber, wie der brutale Unterdrückungsapparat seine Allmacht nutzte, um innerhalb weniger Tage die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen. Grotesk? Absurd? Oder wie soll man das nennen? Vermutlich das einzige Mal in der Geschichte, in der das NKWD dem Wohl des Volkes diente, nicht seiner Einschüchterung und Vernichtung, schreibt die Autorin im Nachwort. Das Drehbuch wurde abgelehnt, es waren die späten 70-er. Jahrzehnte lag es vergessen in ihren Unterlagen, bis Ulitzkaja mitten in der Pandemie das Manuskript wieder in die Hände fiel.

Es ist ein Drehbuch, kein Roman. Die Geschichte wird auf knapp 100 Seiten erzählt. Oft schlaglichtartig, skizzenhaft treibt die Autorin die Ereignisse voran. Und dennoch ist die düstere Ausweglosigkeit jener Zeit auf jeder Seite spürbar. Wie sich der Terror in jede Familie hineinfrisst. Wie die allgegenwärtige Angst lähmt, auf Liebe beharrt und manchmal zum Verrat führt. Es geht in dieser Geschichte nicht nur um biologische Epidemien, auch um Epidemien des Terrors. „Dina, es war die Pest.“, sagt der alte Arzt nach seiner Rückkehr zu seiner Frau. „Nur die Pest!“

Ljudmila Ulitzkaja: Eine Seuche in der Stadt, Hanser, 113 Seiten, 16 Euro