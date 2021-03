Weimar. Die Weimarer Reden im Deutschen Nationaltheater müssen in diesem Jahr in den Mai verschoben werden.

Die seit den frühen 1990er-Jahren immer an den Märzsonntagen veranstalteten Weimarer Reden im Deutschen Nationaltheater müssen in diesem Jahr in den Mai verschoben werden. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog