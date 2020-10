Die Wunden zwischen Soll und Haben

Dieses Büchlein macht sich gut auf dem Nachttisch, aber auch als intellektueller Nachtisch, der wahlweise oder zugleich eine Vorspeise des Denkens sein kann. Es ist Band achtzig aus der Westentaschen-Bibliothek des in Ilmenau ansässigen Rhino-Verlags. Wenn das kein Zufall ist: Der Autor, dessen Geburtstag seit dreißig Jahren ein gesetzlicher Feiertag ist, wird diesen Samstag achtzig Jahre alt.

Das Büchlein eignete sich als stiller Begleiter und dezenter Stichwortgeber in vielen Lebenslagen: auch im Bundestag, wo seit dieser Woche der Haushalt 2021 verhandelt wird, mit einer coronabedingten Neuverschuldung von rund 96 Milliarden Euro.

„Manche nennen ihre Schulden offensive Finanzpolitik“, könnte ein Konservativer in die Debatte einbringen. Ein Wirtschaftsliberaler riefe vielleicht: „Vom Besitz anderer wird allzu gerne gegeben.“ Worauf ein Linker konterte: „Wir erhören nicht immer die Bedürftigsten, sondern eher die am lautesten schreien.“

Das alles wären dann, mit Erlaubnis des Präsidenten, Anleihen bei Siegbert Kardach, Arzt in Erfurt sowie im Ruhestand, seitdem immer noch und jetzt erst recht schreibender Denker, Beobachter, Diagnostiker. Er lässt sich dabei ideologisch nicht festnageln. Gleichwohl ließe er sich als weltoffen-konservativ beschreiben.

Sein so kritischer wie neugieriger Geist schlägt sich seit sechzig Jahren in Aphorismen nieder. Mehr als zwei Jahrzehnte lang lieferte er sie auch dem Feuilleton der Thüringer Allgemeinen zu: im Autorenkreis der „Kunst-Stückchen“, der soeben den zehn Jahre älteren Gerd W. Heyse betrauern musste.

Siegbert Kardach, „Kluge Köpfe rollen am schnellsten“, Rhino Verlag, Ilmenau 2020, 96 Seiten, 5,95 Euro. Foto: Rhino Verlag

Seit 1997 versammelte Kardach seine oft mit insgesamt 1000 bezifferten Aphorismen in vier Bänden. Ihre Titel verweisen auf den professionellen Hintergrund des Autors und weisen sie gleichsam als literarische Hausapotheken aus: „Befunde und Diagnosen: Fehldiagnosen inbegriffen.“, „Befindlichkeitsstörungen“, „Medizin tropfenweise“, „Intensives Nichtstun ermüdet“.

Das Brevier „Kluge Köpfe rollen am schnellsten“ ist ein Querschnitt daraus: ausgewählt vom ehemaligen TA-Kulturredakteur Wolfgang Leißling, mit grafischen Vignetten Mario Leibners versehen.

Was ein kluger Kopf ist, bleibt im Zweifelsfall Ansichtssache. Als Scharfrichter betätigt sich Kardach ohnehin selten. Lieber pikt er in Wunden, die zwischen Soll und Haben klaffen: im Leben und in der Liebe, in der Medizin und in der Politik, in der Literatur und im Theater.

So notiert er einmal: „Sozialmediziner Karl Marx: Ein sehr guter Diagnostiker, aber nur ein mäßiger Therapeut.“ Dem müsste sich Kardach nicht als Internist, doch als Autor allerdings nahe fühlen. Auch über seine bevorzugte Form schreibt er: „Der Aphorismus ist eine prägnante literarische Diagnose ohne Therapie.“

Fehldiagnosen, erinnern wir uns, bleiben inbegriffen. Denn nur eine Spruchweisheit später heißt es: „Der Aphorismus ist das Wesentliche, das Sie schon immer gedacht und andere aufgeschrieben haben.“ Das regt zum Widerspruch an, da man zwar gewiss einiges aus dem Bändchen schon dachte, anderes aber nicht im Traum denken würde. Die Weisheit liegt in den Zwischenräumen.

In Breslau geboren, in Sömmerda aufgewachsen, in Berlin medizinisch ausgebildet und kulturell sozialisiert, ist Siegbert Kardach in Erfurt letztlich zum Schriftstellerarzt geworden: nicht als Erzähler, kaum als Dichter, auch legt er nicht unbedingt die Weisheit eines ganzen Buches in einen einzigen Satz, um mit Fontane zu sprechen. Seine pointierten Gedanken provozieren charmant und gelassen zu fortwährendem Weiterdenken. Seine Aphorismen beanspruchen Gültigkeit, keine Endgültigkeit.