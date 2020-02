Dendemann tritt in der Jenaer Kulturarena auf.

Jena. Dendemann, die 15-köpfige Jazzrausch Bigband und andere Bands treten bei der Kulturarena in Jena in diesem Jahr auf.

Diese Bands spielen bei der Kulturarena Jena

Die Veranstalter der Kulturarena haben die nächsten Programmpunkte der diesjährigen Kulturarena veröffentlicht.

Bei der Kulturarena wird am 22. Juli ab 19.30 Uhr die Band Black Pumas spielen. Mit besonders viel Soul, Funk und Blues im Gepäck reisen die Black Pumas aus Texas in Jena an und bringen frische Hip-Hop-Vibes ins Kleine Paradies.

Tickets: VVK 16,-/13,- (voll/ ermäßigt) ab 06.02., 10 Uhr in der Jena Tourist-Information

Zum „Schwaben-Express-Abend“ lädt die Kulturarena am 23. Juli ab 19.30 Uhr ein. Es spielen die Bands Provinz und Rikas. 2018 war Provinz im Bandpool der Popakademie Baden-Württemberg, auf deren Hotlist im Jahr zuvor die Rikas standen.

Tickets: VVK 16,-/13,- (voll/ ermäßigt) ab 06.02., 10 Uhr in der Jena Tourist-Information

Dendemann spielt am 8. August ab 20 Uhr. Der ehemalige Studio-Musiker von Jan Böhmermann gilt als Perfektionist. Für sein neues Album hat er ganze neun Jahre gebraucht.

Tickets: VVK 26,-/23,- (voll/ ermäßigt) ab 06.02., 10 Uhr in der Jena Tourist-Information

Birds on a Wire (ArenAkustik) kommen am 9. August ab 20 Uhr ins Volksbad Jena. Die französisch-amerikanische Sängerin Rosemary Standley und die französisch-brasilianische Cellistin und Sängerin Dom La Nena geben im Volksbad Jena ein ArenAkustik-Konzert.

Tickets: VVK 12,-/9,- (voll/ ermäßigt) ab 06.02., 10 Uhr in der Jena Tourist-Information

Die Jazzrausch Bigband spielt das Abschlusskonzert am 16. August um 20 Uhr. Der Abschlussabend der Kulturarena 2020 soll das ArenaRund nochmal richtig zum Beben bringen, schreiben die Veranstalter. Die Jazzrausch Bigband kombiniert Techno mit Jazz.

Tickets: 5€ | ab 06.02., 10 Uhr in der Jena Tourist-Information

