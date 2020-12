Ein Bratwurstkrieg in Versform

Mitte des 19. Jahrhunderts herrscht große Armut in Saalfeld. Um die ärmsten Kinder zu Weihnachten zu beschenken, gibt Schuldirektor Reinhard Richter 1854 das „Saalfelder Weihnachtsbüchlein“ heraus. Die Idee: Mit dem Erlös sollen Präsente gekauft werden.

In diesem Jahr erscheint das „Weihnachtsbüchlein“ zum 117. Mal. Damit gilt es als zweitälteste regionalhistorische Reihe Thüringens. Nur die Publikationen des Vogtländischen Altertumsforschenden Vereines zu Hohenleuben sind noch älter.

Schuldirektor Richter bleibt ganze 22 Jahre alleiniger Autor. Erst später vergrößert sich das Autorenteam. Themen sind unter anderem Stadtgeschichte, örtliche Persönlichkeiten, Handwerk und Gewerbe sowie die Feengrotten. Bis 1902 können so knapp 26.000 Mark eingespielt und fast 12.000 Schulkinder beschenkt werden. Vor allem Schuhe und Kleidung sind begehrt.

1941 erscheint das Büchlein wegen des Krieges nicht. Letztlich vergeht sogar ein halbes Jahrhundert, bis die karitative Reihe wiederbelebt wird. Die DDR hat kein Interesse, derlei bürgerliche Traditionen zu pflegen.

1991 ist es vor allem Gerhard Werner zu verdanken, dass das Weihnachtsbüchlein neu gegründet wird. Seither hat das Saalfelder Stadtmuseum die Herausgeberschaft inne. Der Tradition folgend, kommt der Erlös sozialen Einrichtungen zu Gute, in diesem Jahr der Saalfelder Tafel, wie Museumsdirektor Dirk Henning ankündigt.

2020 erscheint das 30. Weihnachtsbüchlein seit der Wiedergründung. Auf rund 130 Seiten erinnert zum Beispiel Dirk Henning an das wechselvolle Leben von Bürgermeister Gotthold Wahl. Jürgen Tauchen, Vorsitzender des Geschichts- und Museumsvereines, schreibt unter anderem über den Saalfelder Bratwurstkrieg und Almut Wagner über Elsa Klara Kämmer, stadtbekannte Sekretärin der örtlichen Schokoladenfabrik.

Der Saalfelder Bratwurstkrieg brach 1924 aus. In der lokalen Presse lieferten sich damals Fleischer eine Werbeschlacht im Zweizeiler-Format. „In der Fleischerinnung soll es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein“, sagt Dirk Henning. Erst 2004 -- 80 Jahre später – wird der Streit öffentlichkeitswirksam im Beisein der Thüringer Bratwurstkönigin beigelegt.

Gotthold Wahl (1891-1970), Bruder des bekannten Goetheforschers Hans Wahl, war von 1925 bis 1934 Bürgermeister in Saalfeld. Sein Leben lese sich wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts, sagt Henning. In Weida geboren, wuchs der Pfarrerssohn nach dem frühen Tod des Vaters in Weimar auf. Nach der Schule studiert er in Jena Jura. Im ersten Weltkrieg wird er schwer verletzt und verliert ein Auge.

Als Saalfelder Stadtoberhaupt wird er sehr geschätzt, dass ihn der Stadtrat 1931 für zwölf weitere Jahre bestätigt. Doch dazu kommt es nicht. Kurz nach dem Machtantritt der Nazis wird er aus dem Amt gedrängt. Nach dem Zweiten Weltkrieg startet er eine neuerliche Karriere bei der Bayerischen Landesversicherungsanstalt in Würzburg. Aus Dank für seinen Einsatz für die Universität Würzburg wird sogar ein Preis für Jugendzahnpflege nach ihm benannt.

Das „Saalfelder Weihnachtsbüchlein“ versammelt diesmal sechs lesenswerte Aufsätze zur Lokalgeschichte. Es ist im Stadtmuseum (über 03671-598460) sowie in der Thalia-Buchhandlung in Saalfeld für fünf Euro erhältlich.