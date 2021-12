Eine Glasskulptur ziert den Innenhof der Thüringer Staatskanzlei

Die Glasskulptur im Innenhof der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt hat Christian Sachs geschaffen, hier bei der Übergabe mit Kulturstaatssekretärin Tina Beer.

Erfurt. Wofür der Titel „Die Würde der Anderen“ steht.

Den respektvollen Umgang miteinander und die Werte der Demokratie in Zeiten der Pandemie symbolisiert „Die Würde der Anderen“, eine Skulptur des Thüringer Glaskünstlers Christian Sachs. Sie steht jetzt im Innenhof der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt als Dauerleihgabe, teilte die Staatskanzlei mit.

„Auch in dieser besonderen Zeit der Einschränkung gibt es die Möglichkeit der Begegnung mit dem Werk zeitgenössischer Thüringer Künstlerinnen und Künstler, die uns ermutigt und zum Nachdenken über Wesentliches anregen kann“, sagte Kulturstaatssekretärin Tina Beer.

Die zwei Meter hohe, etwa 180 Kilogramm schwere Skulptur zeigt auf einem Sockel aus wieder verwertetem Thüringer Schiefer eine Stele aus in Hitze geformten Glassegmenten aus Jenaer Glas (Duran). Das zerbrechliche Glas, das aber allen Witterungen trotzt, steht für die Zerbrechlichkeit und Schönheit des Daseins, aber auch für Möglichkeiten der sorgsamen Hinwendung zueinander. Gewidmet ist sie Professor Klaus Nerlich, dem ehemaligen Sprecher des Verbandes Bildender Künstler in Thüringen. Denn sie entstand in engem Austausch mit dem im Juli Verstorbenen.