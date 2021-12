Eine Nacht im Geraer Interhotel

Reutlingen/Gera. Reutlinger Autor siedelt Roman zwischen Stuttgart und Thüringen an. Seine Geschichte spielt in der Corona-Pandemie, aber auch zu DDR-Zeiten.

Zu Beginn der Corona-Pandemie sitzt die junge Russin Vera in Deutschland fest. Der Europapark Rust, wo sie als Animateurin arbeitet, darf nicht öffnen. Und zurückkehren nach St. Petersburg kann sie auch nicht. Der Flugverkehr ist eingestellt.

Ohne Bleibe und Job macht sich Vera auf die Suche nach ihrem Vater, von dem sie nur den Namen kennt. Ihre Mutter Lena hatte jahrelang geschwiegen – kein Wort verloren über die gemeinsame Nacht mit Michael Maier einst im Geraer Interhotel: Damals hatte Lena, die Tochter eines stationierten russischen Soldaten, Michael, den Leipziger Messebesucher aus dem Westen, verführt, um schwanger zu werden. Ihr Kind zog sie allein groß. Der schwäbische Autor Thomas Deuschle hat seinen Roman „Vera tanzt“ zwischen Stuttgart, St. Petersburg, Leipzig und Thüringen angesiedelt. Neben Gera spielt er auch in Weimar, Erfurt und Eisenach.

In Stuttgart wird Vera schließlich fündig

Deuschle selbst war zu DDR-Zeiten sieben Mal Gast auf der Leipziger Messe, suchte damals einen Produktionspartner für die Herstellung von Einweglätzchen und Kindermalsets. Übernachtet hatte er stets im Interhotel in Gera, auch weil sich der Reutlinger in eine Geraerin verliebt hatte. Die Besuche nutzt er zugleich, um die Verwandtschaft in Saalfeld zu besuchen. Seine Mutter stammte ursprünglich aus der ostthüringischen Stadt.

Autor Thomas Deuschle aus Reutlingen Foto: Deuschle

In seinem Roman zeigt Thomas Deutschle bewusst die „freundliche Seite“ der Corona-Pandemie, wie er sagt. „Ohne dieses Virus hätten einige Herzen nicht zueinander gefunden.“

In Stuttgart wird Vera schließlich fündig. Doch ihr Vater macht gerade eine schwere Zeit durch. Einer seiner zwei Söhne ist kürzlich verstorben und auch seine Werbeagentur gerät in Not...

Auch wenn die Geschichte reine Fiktion ist, trägt „Vera tanzt“ autobiografische Bezüge. Wie Veras Eltern liebt der 66-jährige Autor beispielsweise das Reisen mit dem Wohnmobil. Ursprünglich als Marketingberater und Werbetexter tätig, schrieb Thomas Deuschle später auch Reisereportagen für Fachzeitschriften. Er ist zudem Autor einer regionalgeschichtlichen Buchreihe und mehrerer Bildbände. „Vera tanzt“ ist sein zweiter Roman.

Thomas Deuschle: „Vera tanzt“. Verlag Epubli, 328 Seiten, 13,99 Euro