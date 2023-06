Festival „Goldener Spatz“ 2023: Lassie rettet gekidnappte Hunde

Nach der Premiere am Sonntag im Theater Gera als Eröffnungsfilm des Deutschen Kinder-Medien-Festivals „Goldener Spatz“ wurde der Film „Lassie – Ein neues Abenteuer“ für die Öffentlichkeit nochmals am Montag im Kultur- und Kongresszentrum Gera gezeigt. Danach war Gelegenheit für Fragen an (von links) Festivalleiterin Elisabeth Wenk, Nico Marischka (Darsteller), Pelle Staacken (Darsteller), Anna Lucia Gualano (Darstellerin), Andreas Cordes (Drehbuch), Carol Burandt von Kameke (Bildgestaltung) sowie dem Collie Bandit mit seiner Besitzerin und Trainerin Renate Hiltl.