Festival in Jena ohne Barrieren

Jena. Inklusion auch in der Kultur – das will das Festival „Schranken Los!“ am 10. und 11. Juni in Jena verwirklichen. Was geplant ist:

Kultur ohne Hürden, für alle: Für dieses Ziel möchte das „Schranken Los!“-Festival den Weg ebnen, es versteht sich als erstes barrierefreies Kulturfestival Jenas. Es will etwa Menschen, die blind oder gehörlos sind, die Lernschwierigkeiten haben oder einen Rollstuhl nutzen Zugang zu Kultur bieten. Für dieses Veranstaltungsformat hat das Festival das Label „Inklusion rockt! Konzertort“ erhalten, wie Jenakultur am Donnerstag mitteilte. Auch das Jenaer Paradiescafé und der Club Kassablanca hat der Berliner Verein „Handiclapped“ mit dem Label ausgezeichnet. Der Verein setzt sich für mehr Konzertmöglichkeiten inklusiver Künstlerinnen und Künstler ein.

Beim „Schranken Los! - Kulturfestival für Jedermensch“ sollen am Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, viele Veranstaltungen in Gebärdensprache übersetzt werden. Alle Informationen seien leicht verständlich, heißt es seitens der Veranstalter. Es gibt Helferinnen und Helfer, die die Menschen vor Ort unterstützen. Zudem soll es genügend barrierefreie Toiletten geben. Und: „Es gibt Wickelmöglichkeiten für Klein und Groß, denn auch erwachsene Menschen können darauf angewiesen sein.“ Auch eine barrierefreie Bar mit niedriger Tresenhöhe soll es geben.

Interessierte können Blindenschrift lernen

Unter anderem sind Konzerte der Jenaer Crossover-Band HandyCap und des Rappers Graf Fidi geplant – Fidi hat eine Geh-Behinderung und an der rechten Hand nur einen Finger. Daneben soll es etwa Vorlese- und Bastelaktionen für Kinder und inklusive Spiele-Angebote geben. Interessierte können das Braille-Alphabet für Blindenschrift lernen und eine Einführung in die Deutsche Gebärdensprache mitmachen. Auf der Probebühne des Theaterhauses Jena gibt es unter anderem Theaterstücke in der Gebärdensprache und sogenanntes Visual Sign, eine Kunstform der Gehörlosenkultur.

Das Festival ist für Besucherinnen und Besucher kostenfrei. Für einzelne Workshops wird um Anmeldung gebeten.

Mehr zum Programm auf: www.schrankenlos-jena.de/de