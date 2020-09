Ankunft in New York mit den Motorrädern.

Pößneck/Greiz/Zeulenroda. Fünf junge Künstler, darunter drei aus Thüringen, brechen im Jahr 2014 zu einer Reise auf, die auf dem Landweg nach New York führen soll. Jetzt läuft ihre Geschichte in den Kinos.

Film über Thüringer Künstler: Mit alten russischen Ural 650 nach New York

Eine große Portion Mut und jugendliche Abenteuerlust gehört schon dazu, sich mit vier launischen russischen Ural-Motorrädern 650 auf dem Landweg nach New York aufzumachen. Fünf junge Menschen – Johannes Fötsch aus Pößneck, Elisabeth Oertel aus Greiz, Anne Knödler aus Zeulenroda, Efy Zeniou aus Zypern und Kaupo Holmberg aus Estland – sind das Wagnis eingegangen und haben aus dem Material von ihrer Reise den Film „972 Breakdowns. Auf dem Landweg nach New York“ gemacht, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft.