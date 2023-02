„Bigger than us“: Doku-Film gegen Fatalismus

Melati Wijsen (vorne M) in einer Szene des Dokumentarfilms «Bigger than us».

Paris „Bigger than us“ handelt von sieben jungen Menschen weltweit, die für eine bessere Zukunft kämpfen. So wie die Aktivistin Melati, die mit 12 begann, auf Bali Plastik einzusammeln.

Melati Wijsen hat zusammen mit ihrer Schwester Isabel 2013 die Bewegung „Bye Bye Plastic Bags“ gegründet. Damals war sie 12, ihre Schwester 10. Seitdem führt sie die Bewegung an. In „Bigger than us“ der Französin Flore Vasseur macht sie sich auf eine Reise um den halben Erdball, um Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad und Winnie zu treffen, Aktivisten und Aktivistinnen, die sich so wie sie für eine bessere Zukunft engagieren. Sie kämpfen für soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Ökologie und Meinungsfreiheit.

Mohamad hat in einem Lager in Libanon eine Schule für syrische Flüchtlingskinder wie ihn aufgebaut. In Colorado in den USA kämpft Xiu gegen Landraub durch Schiefergasförderung. In Rio de Janeiro in Brasilien hat Rene im Alter von 12 Jahren eine Zeitung gegründet, um den Bewohnern der Favelas Gehör zu verschaffen.

In Malawi besucht Melati Memory, die eine Bewegung gegen sexistische Initiationsriten und Zwangsverheiratung ins Leben gerufen hat. In Uganda kümmert sich Winnie um Flüchtlinge und führt sie in eine ökologische Landwirtschaft ein. Und die 22-jährige Engländerin Mary kommt auf Lesbos Flüchtlingen in ihren Schlauchbooten zu Hilfe.

Wie „Tomorrow“ von Cyril Dion und Mélanie Laurent konzentriert sich Vasseur („Meeting Snowden“) auf lokale und konkrete Initiativen, die über den bloßen Bereich des Klimawandels hinausgehen. In dem von der Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard koproduzierten episodisch strukturierten Film, zeichnet sie das Bild junger Menschen, die beweisen, dass Veränderungen nicht nur unerlässlich sind, sondern auch möglich.

- „Bigger than us“, Frankreich, 2021, 96 Min, FSK ab 12, mit Melati Wijsen, Memory Banda, Mary Finn, von Flore Vasseur.