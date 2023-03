„Broker“: Neuer Film von japanischem „Shoplifters“-Regisseur

Berlin Sein Film „Shoplifters“ gewann 2018 die Goldene Palme in Cannes. Nun kommt der neue Film des Japaners Hirokazu Kore-eda in die Kinos. „Broker“ erzählt wieder eine ungewöhnliche Familiengeschichte.

Was macht eine Familie aus? Dieser Frage ging der japanische Regisseur Hirokazu Kore-eda schon häufiger nach, zum Beispiel in seinem viel gerühmten Drama „Shoplifters“. Auch sein neuester Film „Broker“ erzählt von einer ungewöhnlichen Familie. In leisen Tönen, mit viel Witz - und einem tollen Hauptdarsteller.

Der mit seiner Rolle im Oscar-prämierten Film „Parasite“ berühmt gewordene Südkoreaner Song Kang-ho glänzt in der Hauptrolle. Er wurde dafür bei den Filmfestspielen in Cannes vergangenes Jahr als bester Schauspieler ausgezeichnet. „Shoplifters“ hatte 2018 in Cannes die Goldene Palme gewonnen.

In „Broker“ spielt Song Kang-ho einen Mann namens Sang-hyun, den einen Teil eines Kleinkriminellenduos. Gemeinsam mit seinem Partner Dong-soo (Gang Dong-won) hat er sich ein Geschäftsmodell ausgedacht: Sie greifen an der Babyklappe abgegebene Babys ab und verkaufen sie an wohlhabende Paare, die aus verschiedenen Gründen nicht offiziell adoptieren können. Dong-soo arbeitet bei der Organisation, die die Babyklappe organisiert, so dass er die Kinder unauffällig verschwinden lassen kann. Doch skrupellos sind die beiden nicht, sondern auch am Wohlergehen der Kleinen interessiert.

Ein Roadtrip durch Südkorea

Eines Nachts lässt die junge Mutter So-young (Lee Ji-eun) ihr Neugeborenes in der Babyklappe zurück. Es gelangt in die Hände von Sang-hyun und Dong-soo. Doch So-young kommt unerwartet zurück und will die Wahl der Adoptiveltern nun mitbestimmen.

Die drei machen sich in einem abgewrackten Mini-Van gemeinsam zu einem Roadtrip durch Südkorea auf, um eine gute Familie für das Baby zu finden. Die ungleiche Truppe bleibt dabei aber nicht unbeobachtet.

„Broker“ könnte mit seiner Konstellation einer ulkigen und rührigen Familiengeschichte auch ins Klischee abdriften. Hirokazu Kore-eda und das starke Ensemble schaffen es aber, das zu verhindern - und dem Film stattdessen emotionale Tiefe zu geben.

youtube: F5KSICrVGH0

Broker, Südkorea 2022, 129 Min., FSK ab 12, von Hirokazu Kore-eda, mit Song Kang-ho, Gang Dong-won, Lee Ji-eun