Das sagt Leonard Bernsteins Tochter zum Film „Maestro“

Venedig Bradley Coopers Biopic „Maestro“ wird beim Filmfestival in Venedig vorgestellt. Dabei auch Leonard Bernsteins Tochter, die den Regisseur und Hauptdarsteller in den höchsten Tönen lobt.

Die Tochter des berühmten Komponisten Leonard Bernstein hat die Zusammenarbeit mit Bradley Cooper am Film über ihren Vater gelobt. Cooper (48) erzählt in „Maestro“ von der Liebesgeschichte zwischen Bernstein (1918-1990) und seiner Frau Felicia Montealegre (1922-1978; verkörpert von Carey Mulligan).

„Er hat sich entschieden, uns während des gesamten Prozesses einzubeziehen“, sagte Jamie Bernstein (70) in Venedig, wo das Drama auf den Filmfestspielen Premiere feiert. Sie bezog sich auf sich und ihre zwei Geschwister. „Es war unglaublich berührend, dass Bradley sich so viel Mühe gegeben hat, uns nicht nur einzubeziehen, sondern diese Geschichte so authentisch wie möglich zu erzählen.“

Cooper, Mulligan und die anderen Schauspieler des Films kamen wegen des Hollywood-Streiks nicht nach Venedig. Das Festival zitierte Cooper in einem Statement: „Bei mir zu Hause hörten wir viele Alben mit Opern und klassischer Musik“, heißt es darin. „Ich verbrachte Stunden damit, mir vorzustellen, wie ich ein Orchester dirigieren würde, mit der ganzen Anstrengung eines Achtjährigen. Vor allem hörten wir ständig eine Aufnahme von Leonard Bernstein.“